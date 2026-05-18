¿Por qué Singapur está lanzando bloques de concreto al mar?: Así será el megaproyecto que prepara para 2040

18 may. 2026 - 12:12 hrs.

¿Qué pasó?

Singapur busca desarrollar el puerto totalmente automatizado más grande del mundo de cara al año 2040.

Se trata de una ampliación del puerto de Tuas, proyecto que contempla una expansión de gran escala en la costa oeste del país asiático.

Con este fin se instalarán 227 bloques de hormigón en el mar para sostener una extensa estructura portuaria y una megamuralla marítima submarina.

Cómo será el nuevo megapuerto

El futuro complejo abarcará cerca de 1.337 hectáreas, equivalentes a cerca de 3.000 canchas de fútbol, y contará con 66 atracaderos destinados a la operación de buques portacontenedores.

Según lo proyectado, el puerto tendrá capacidad para movilizar hasta 65 millones de contenedores TEU, cifra superior a los 37,5 millones registrados en 2021. Además, el recinto sumará un total de 26 kilómetros de muelle.

Parte importante de las obras considera la construcción de una estructura portuaria de 8,6 kilómetros junto a los 227 cajones de hormigón que serán fabricados en el mismo lugar.

Cada uno de estos bloques tendrá una altura similar a la de un edificio de diez pisos y será instalado bajo el agua para servir de base a la infraestructura marítima. También funcionarán como una megamuralla de contención de aproximadamente 9,1 kilómetros.

El objetivo de estas estructuras es generar zonas artificiales protegidas frente a las condiciones del océano.

Un puerto automatizado

El puerto de Tuas también incorporará distintos sistemas automatizados para las operaciones de carga y descarga.

“Las grúas de patio totalmente automatizadas, los vehículos guiados automatizados sin conductor y las grúas de barco a tierra operadas a distancia impulsarán nuestra eficiencia operativa, la productividad de la mano de obra y la seguridad. Todo funcionará como un único sistema integrado", afirmó Liang Hui Tan, vicepresidente de Desarrollo de Tuas, Tecnología Portuaria Estratégica, Soluciones y Servicios de PSA.

La autoridad portuaria de Singapur indicó que el proyecto también servirá para probar nuevas tecnologías relacionadas con automatización y transformación digital, con la intención de aplicar posteriormente estos sistemas en otras operaciones de la red global de PSA.