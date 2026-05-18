Chef privado, tickets de esquí y desayuno en del departamento: Así es el nuevo servicio premium de Valle Nevado

18 may. 2026 - 12:26 hrs.

¿Qué pasó?

A mediados de junio, Valle Nevado abrirá un nuevo edificio premium de montaña que busca ampliar su oferta de alojamiento con un formato distinto al de sus hoteles tradicionales. El proyecto, llamado Aconcagua Ski Residences, estará enfocado en departamentos completos equipados, pero con servicios hoteleros de alto estándar.

El nuevo complejo contará con un edificio de seis pisos y 39 unidades, con superficies que van entre 55 y 100 metros cuadrados, además de capacidad para grupos o familias de hasta siete personas. A diferencia de los hoteles que actualmente operan en el centro invernal, las residencias incorporarán cocina, living y comedor propios.

Cómo será el nuevo servicio premium de Valle Nevado

La apuesta apunta a visitantes que buscan mayor privacidad sin renunciar a servicios asociados a una experiencia hotelera. “Incorporamos esta propuesta que combina independencia, confort y servicios hoteleros de alto estándar. Muchos visitantes buscan hoy una experiencia más privada y flexible, pero sin renunciar a servicios del hotel. Con Aconcagua Ski Residences vamos a ampliar nuestra capacidad de hospedaje en casi 20%”, señaló Dominique Rudloff, gerente general de Valle Nevado.

Actualmente, los hoteles Valle Nevado, Puerta del Sol y Tres Puntas suman 258 habitaciones, aunque sin cocina ni espacios privados como living o comedor. La nueva propuesta se incorpora en medio de una evolución del turismo invernal, marcada por una mayor demanda de experiencias más personalizadas.

“Es una evolución en la forma en que los visitantes experimentan el turismo invernal. Estamos elevando el estándar en una industria que, tanto en Chile como internacionalmente, evoluciona temporada a temporada y nos obliga a competir con los centros de esquí en Estados Unidos y Europa”, agregó Rudloff.

Chef privado, desayuno y ticket de esquí

Aunque cada departamento tendrá cocina propia, el servicio incluirá prestaciones similares a las de un hotel. Entre ellas, desayuno en el departamento —con café, té, jugo, panes, queque y fruta—, servicio de limpieza, wifi, guía grupal de esquí, conserjería las 24 horas y acceso a áreas comunes como sauna, gimnasio y piscina.

Además, los huéspedes podrán contratar un chef privado, cuyo valor dependerá del menú solicitado y del número de personas atendidas.

El centro invernal también implementará un sistema de tickets de esquí interconectado con La Parva, ampliando la experiencia para los visitantes del recinto.

¿Cuánto cuesta hospedarse?

Los valores dependerán de la fecha y el tamaño del departamento. A modo de ejemplo, un departamento para dos personas por dos noches bordea los $4.860.000 durante la última semana de junio.

En tanto, una estadía de tres noches para cinco adultos y dos niños puede llegar a los $10.800.000, considerando las mismas prestaciones. Por el lanzamiento, además, existe una promoción de siete noches por el precio de cinco y otra de cuatro por el valor de tres.

Lucas Lopes, gerente comercial de servicios turísticos Vivencias Travel, sostuvo que “hoy los centros de esquí chilenos no tienen prácticamente nada que envidiarles a muchos destinos internacionales tradicionales de nieve, incluso europeos”. A su juicio, “el estándar de alojamiento en los centros de ski del valle central de Chile es realmente muy bueno”.

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