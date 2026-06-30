Chile autoriza salida de ciudadanos venezolanos con documentos vencidos tras terremotos

30 jun. 2026 - 17:15 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) activó un protocolo de emergencia para permitir que los ciudadanos venezolanos residentes en Chile puedan salir del país con sus documentos de identidad o de viaje vencidos.

La medida excepcional, que se ampara en la Ley de Migraciones y Extranjería, se adoptó por razones humanitarias debido a la catástrofe provocada por los dos terremotos que golpearon a Venezuela recientemente, afectando con gravedad a ciudades como Caracas y La Guaira. El plan busca facilitar el retorno de quienes necesitan reunirse con sus familias o colaborar en las tareas de reconstrucción.

El protocolo para regular el egreso

Según detalló el organismo estatal a través de un comunicado oficial, las medidas excepcionales se aplicarán bajo tres criterios que dependen de la condición migratoria de cada ciudadano.

En primer lugar, para los residentes regulares que mantengan su situación al día en Chile pero cuenten con su documentación venezolana vencida, se les autorizará el viaje siempre que el destino corresponda a un retorno definitivo o responda a fines netamente humanitarios.

Por otra parte, quienes se encuentren en una condición irregular dentro del territorio nacional y tengan sus papeles vencidos también podrán acogerse al beneficio con el fin de regresar a su país de origen. Sin embargo, para este grupo será un requisito obligatorio acreditar de forma previa el pago de la multa correspondiente a través de la plataforma online de la institución.

Finalmente, las personas que hayan ingresado de forma clandestina por pasos no habilitados y tengan su documentación vencida serán fiscalizadas al salir por el Aeropuerto Arturo Merino Benítez por la Policía de Investigaciones. En caso de que los usuarios no registren la denuncia administrativa obligatoria, el documento de la entidad añade que el trámite se podrá realizar en el aeropuerto, razón por la cual las autoridades exigen a los pasajeros concurrir con una mayor anticipación a las terminales.

Criterio humanitario ante la emergencia

El Director Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, detalló que se ha registrado un incremento sostenido en el flujo de salidas voluntarias en los últimos días debido a la preocupación generada por la catástrofe, sumando más de 130 personas que han decidido retornar rápidamente a su país desde que comenzó la emergencia el jueves pasado.

Con el objetivo de agilizar el proceso en el principal terminal aéreo del país, el organismo dispuso una coordinación directa en terreno para simplificar los trámites obligatorios. Según precisó la autoridad, junto a la PDI se ha buscado otorgar todas las facilidades mediante la exención de ciertos requerimientos tradicionales, solicitando únicamente la presentación de un documento emitido por Migraciones y un formulario de control policial que estará disponible exclusivamente en el aeropuerto de Santiago.

Al respecto, Sauerbaum puntualizó que la determinación responde a que "muchos ciudadanos venezolanos que viven en nuestro país se encuentran en una situación de profundo estrés emocional ante la pérdida de familiares o bien tienen la intención y el deseo de colaborar con la reconstrucción de su país", enfatizando que la simplificación del proceso administrativo busca apoyar a una comunidad que "está viviendo un momento muy doloroso".

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