Regresan las lluvias este martes: Conoce las zonas donde se esperan precipitaciones

17 ag. 2026 - 18:02 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, Santiago volvió a recibir precipitaciones por largas horas en horas de la madrugada y mañana, una situación que se ha repetido durante las últimas semanas producto de varios eventos meteorológicos.

Y aunque dicho evento ya finalizó, la lluvia continuará este martes 18 de agosto en otras zonas del país, de acuerdo con el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile.

Zona Norte

Según informa la Dirección Meteorológica de Chile, se esperan precipitaciones en la región de Arica y Parinacota, específicamente en Putre y Arica.

Lo mismo ocurriría en la región de Tarapacá, en la comuna de Iquique.

En la región de Antofagasta, en tanto, comunas como Tocopilla, Mejillones, San Pedro, Antofagasta y Taltal tendrán lluvias.

En el caso de Taltal, además, se esperan tormentas eléctricas desde la madrugada y durante la tarde.

Gran parte de la región de Atacama tendrá precipitaciones este martes. Chañaral, El Salvador, Caldera, Copiapó, Freirina, Huasco y Vallenar tendrán chubascos aislados.

Zona insular

Según Meteorología, en la zona insular de la región de Valparaíso, específicamente en Isla de Pascua, se esperan chubascos durante todo este martes.

Extremo sur

En la región de Aysén se pronostican lluvia débil y chubascos aislados durante este martes, específicamente en Melinka, Puerto Cisnes, Puerto Aysén, Coyhaique, Balmaceda, Puerto Ingeniero Ibáñez, Chile Chico, Cochrane y Caleta Tortel.

En el caso de la región de Magallanes, se esperan chubascos débiles en Puerto Natales, Punta Arenas, Porvenir y Puerto Williams.

¿Cómo estará el tiempo en Santiago este martes?

Tras conocer las zonas del país donde sí se esperan precipitaciones, la pregunta es qué ocurrirá en la Región Metropolitana.

De acuerdo con Meteorología, Santiago permanecerá con cielos totalmente despejados durante todo este martes 18 de agosto, por lo que no se esperan lluvias en la capital.

En cuanto a las temperaturas, la máxima llegará a 18 grados. Así, mientras distintas regiones del norte, la zona insular y el extremo sur tendrán precipitaciones, Santiago tendrá una jornada marcada por los cielos despejados.

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