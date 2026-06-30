Niño de tres años es rescatado entre los escombros que dejaron los terremotos en Venezuela

30 jun. 2026 - 15:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un equipo de socorristas jordanos logró rescatar este martes con vida a un niño de tres años que había quedado sepultado bajo los escombros por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio, informó Defensa Civil de Jordania.

El pequeño, hallado seis días después de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que causaron casi 2.000 muertes, recibió los primeros auxilios y fue llevado en seguida a un hospital, según un comunicado.

Este rescate se transformó en el hito de una jornada reactivada por las complejidades médicas, considerando que el último balance oficial entregado por las autoridades locales, lideradas por el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, elevó la cifra total de víctimas fatales a 1.943 muertos y más de 10.500 heridos.

Una carrera contra el tiempo en La Guaira

El hallazgo del pequeño rompe una tendencia dramática en la zona cero del desastre, ubicada en el estado costero de La Guaira. Si bien los equipos de búsqueda registran un acumulado de 6.461 personas rescatadas desde el inicio de la emergencia, las posibilidades de encontrar sobrevivientes caen de forma drástica con cada hora que pasa.

Las estadísticas muestran que durante la primera jornada se lograron salvar a 2.407 personas, una cifra que descendió a 345 en el cuarto día, a apenas cuatro en el quinto, dejando al menor rescatado este martes como el único sobreviviente localizado en las últimas 24 horas.

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