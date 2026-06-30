Gobierno tras denuncia de Topos de Chile por hostigamientos de militares en Venezuela: "No nos corresponde pronunciarnos"

30 jun. 2026 - 14:42 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro (s) del Interior, Máximo Pavez, abordó este martes la denuncia realizada por Topos de Chile sobre presuntos hostigamientos por parte de militares venezolanos durante las labores de rescate tras la emergencia que afecta al país, asegurando que el Ejecutivo no se pronunciará sobre esa situación.

La declaración surge luego de que el líder de la organización, Francisco Lermanda, afirmara que rescatistas chilenos han sido sometidos a reiterados controles de identidad por parte de efectivos militares, quienes sospecharían que podrían ser espías vinculados a Estados Unidos o Chile.

Gobierno: "No nos corresponde pronunciarnos"

Consultado por la denuncia, Pavez explicó que el Gobierno está trabajando únicamente con la delegación oficialmente autorizada por las autoridades venezolanas.

"Nosotros estamos trabajando con la delegación que fue oficialmente autorizada por el Gobierno venezolano, que corresponde al equipo USAR Bomberos de Chile", señaló.

El ministro (s) agregó que cualquier otra misión desarrollada de manera independiente no forma parte de la acción oficial del Ejecutivo.

"Cualquier otra iniciativa que personas u organizaciones desarrollen de manera independiente para colaborar con el pueblo venezolano no forma parte de la acción del Gobierno y, por lo tanto, no nos corresponde pronunciarnos respecto de esas denuncias", afirmó.

Destacan trabajo de USAR Bomberos de Chile

Pavez sostuvo que el equipo USAR Bomberos de Chile continúa desarrollando sus labores con normalidad en las zonas asignadas por las autoridades venezolanas.

Además, indicó que durante la jornada anterior enfrentaron una réplica de importancia, pero que siguen desplegados en las tareas de búsqueda y rescate.

"El equipo USAR Bomberos de Chile está desarrollando correctamente su labor. Ayer enfrentaron una réplica importante, han trabajado junto a las autoridades encargadas y continúan operando en las zonas que les fueron asignadas".

Finalmente, la autoridad reiteró que la principal preocupación del Gobierno es resguardar la seguridad de los equipos chilenos desplegados en la emergencia.

"Para nosotros lo importante es que nuestros equipos estén seguros y concentrados en la emergencia, que sigue siendo de enorme magnitud", cerró.