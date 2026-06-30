Topos de Chile denuncian hostigamiento por parte de militares venezolanos durante labores de rescate

30 jun. 2026 - 10:17 hrs.

¿Qué pasó?

Los Topos Chile, equipo de rescatistas voluntarios que participa en las labores de búsqueda en Venezuela tras los terremotos, denunciaron que han sido víctimas de constantes hostigamientos por parte de militares venezolanos, quienes los someten a reiterados controles y los acusan de realizar labores de espionaje, dificultando así el trabajo en terreno.

Según relató la conductora de Mucho Gusto, Karen Doggenweiler, los Topos aunque cuentan con una autonomía de hasta 10 días para operar, han debido enfrentar permanentes fiscalizaciones e interrogatorios cada vez que se trasladan a una zona afectada.

"No nos han permitido trabajar tranquilos. Donde vamos encontramos inconvenientes y este tipo de problemas", acusa el equipo de rescatistas, atribuyendo la situación a la desconfianza de las autoridades militares.

Militar le quitó el teléfono a rescatista acusando de supuesto espionaje

Uno de los episodios más complejos ocurrió cuando un integrante de la misión intentó fotografiar a una persona atrapada entre los escombros para enviar la imagen a un médico especialista y así facilitar su atención. Sin embargo, al salir a buscar señal con su teléfono, un militar le quitó el dispositivo.

Según los rescatistas, el uniformado argumentó que la medida obedecía a motivos de seguridad, pues sospechaba que podían integrar un supuesto equipo de espionaje.

Los voluntarios también denunciaron que una rescatista fue controlada en ocho oportunidades durante la misma jornada. En cada procedimiento, le solicitaron su identificación, le preguntaron cuál era su trabajo en Chile y cuestionaron reiteradamente las labores que realizaba en la zona afectada.

Las denuncias no se limitan a los Topos Chile. De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, también existirían reclamos de voluntarios, periodistas y habitantes de las zonas afectadas, quienes acusan que los militares han entorpecido las labores de rescate.

Incluso, uno de los rescatistas aseguró que un uniformado interrumpió el trabajo de un equipo que intentaba sacar a una persona atrapada para exigir documentos de identidad en plena operación.

Asimismo, civiles venezolanos habrían manifestado su molestia por la actitud de algunos efectivos militares, acusándolos de limitarse a supervisar los trabajos sin colaborar en la remoción de escombros.

Según los testimonios, cuando los vecinos les pedían ayuda para rescatar a personas atrapadas, la respuesta era que su instrucción era controlar el acceso de personas extranjeras y verificar la documentación, situación que ha generado indignación debido a la urgencia de las labores de búsqueda.