Ministro de Seguridad da balance: Más de 180 detenidos tras despliegues policiales y cae banda vinculada a ingreso de menores

29 jun. 2026 - 10:32 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, entregó este lunes un nuevo balance de los operativos realizados durante la última semana, destacando un amplio despliegue policial que permitió la detención de 184 personas en distintos puntos del país.

Según detalló la autoridad, en los procedimientos participaron más de 1.700 funcionarios de Carabineros, quienes realizaron controles preventivos, fiscalizaciones vehiculares y patrullajes focalizados en sectores con alta incidencia delictual.

Además, se efectuaron controles por parte del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) para detectar automóviles con encargo por robo y verificar la documentación de los conductores.

Desarticulan banda vinculada al ingreso irregular de menores haitianos

En ese contexto, el ministro Arrau destacó el fortalecimiento de los patrullajes preventivos que se han implementado durante las últimas semanas.

"Se inició la estrategia de Fortalecimiento Operativo Preventivo (FOP), donde en diferentes días salieron a la calle, especialmente en la Región Metropolitana, entre 50 y 60 patrullas, focalizadas en zonas donde, efectivamente, en los horarios nocturnos tenemos mayor incidencia de encerronas, turbazos y diferentes hechos que generan problemas a los vecinos, lo que va generando resultados", señaló la autoridad.

Según informó la periodista de Meganoticias, Catalina Miranda, uno de los procedimientos más relevantes se registró en el norte del país, donde las policías desarticularon una banda integrada por ciudadanos haitianos que, además de estar vinculada a diversos delitos, mantenía relación con el ingreso irregular de menores de edad desde ese país hacia Chile.

Este caso cobra especial relevancia luego de la preocupación surgida durante las últimas semanas por la llegada de niños haitianos y las investigaciones para determinar las condiciones en que ingresaron al territorio nacional, así como la identidad de los adultos responsables de su cuidado.

El balance también incluyó fiscalizaciones masivas realizadas en distintas regiones del país, las que permitieron detectar personas con órdenes de detención vigentes y reforzar la presencia policial en sectores considerados de mayor riesgo.

Las autoridades señalaron que este tipo de despliegues continuará desarrollándose de manera periódica como parte de las estrategias preventivas implementadas por el Ministerio de Seguridad en coordinación con Carabineros y la Policía de Investigaciones.

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