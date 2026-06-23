Arrau afirma que "el Estado falló" tras la muerte de niño de 12 años en encerrona: "Asesinos como estos no merecen clemencia"

23 jun. 2026 - 08:34 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, sostuvo que "el Estado falló", luego de que en la madrugada de este martes un niño de 12 años falleciera tras una encerrona realizada al vehículo en el que se transportaba junto a su familia, en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana.

Según la Fiscalía, el menor se encontraba con su padre y su tía cuando fueron abordados por alrededor de cinco sujetos, aparentemente menores de edad, quienes amenazaron a la familia con armas cortopunzantes para robar el vehículo. Lamentablemente, el menor no pudo salir y quedó a bordo del móvil.

"Desde el momento del robo, probablemente el menor quiso liberarse o bajar del vehículo, quedando enredado en el cinturón de seguridad, por lo que fue arrastrado por varios kilómetros", explicó el fiscal Juan Carlos Hidalgo. Posteriormente, el niño fue encontrado fallecido en la intersección de Portales con Leonardo da Vinci.

¿Qué dijo el ministro Arrau?

Arrau expresó que "este hecho no solamente requiere las condolencias y el apoyo a las familias sino que tiene que ser un llamado de atención a la sociedad, cuando muchas veces normalizamos este tipo de situaciones".

"Tenemos que tomar conciencia como país que tenemos que hacer cambios profundos en la actitud, en la forma, en la que enfrentamos la delincuencia", aseveró.

"Asesinos como estos no merecen ninguna clemencia, ni piedad, ni miramientos, en la persecución policial, penal, y estoy seguro que todas las instituciones involucrados así lo harán", sentenció.

"Nuestro compromiso es total en seguir avanzando, en seguir apoyando al Ministerio Público y a las policías a esclarecer estos hechos", agregó.

"El Estado falló"

La autoridad manifestó que "es durísimo estar acá, reconociendo que en este caso el Estado falló. El Estado, que tiene como rol primario garantizar la seguridad y la integridad física de las personas, falló. Hace varios años nuestro país se fue acostumbrando a tener cifras altas de crímenes violentos".

Luego reiteró las condolencias a la familia,"en un hecho que no es una cifra más, sino que es un delito feroz, brutal. Y nuestro compromiso es que no hay que tener ningún miramiento con estos asesinos. Hay que dedicar todos los recursos posibles, toda la persecución penal".

La búsqueda de los delincuentes

Sobre el paradero de los delincuentes, Arrau afirmó que "estamos desde muy temprano hablando con el general director de Carabineros y el director de Orden de Seguridad, viendo cómo hacerse cargo de una investigación eficaz, de poner todos los medios disponibles para esclarecer prontamente los hechos".

"Se está trabajando con todos los medios posibles, por su puesto recopilando antecedentes, ya ha avanzado bastante. No voy a dar detalles de la investigación, porque hoy día está en curso", indicó.

"Estamos tranquilos y claro que la Fiscalía también lo hará y dispondrá de todos los medios para esclarecer prontamente los hechos. Por lo que hemos sabido del proceso que se está llevando a cabo esperamos que esto tenga buen resultado", añadió.