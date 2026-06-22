Influencer se negó a dejar sus cosas en custodia de local de Meiggs: Carabineros detuvo a dueña y rociaron gas pimienta a su hija

22 jun. 2026 - 21:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un confuso hecho tuvo lugar al interior de un local comercial ubicado en el barrio Meiggs cuando una mujer que se identificó como influencer ingresó al recinto y le solicitaron que dejara sus pertenencias en custodia antes de entrar, a lo que ella se negó.

Esto generó una discusión entre la dueña del local y la mujer, quien fue a buscar a Carabineros para denunciar que había sido víctima de un robo en el lugar, lo que no ha sido verificado aún.

Confuso incidente en local de Meiggs

Posteriormente, la clienta regresó acompañada de la policía y, según el relato de la dueña del negocio, la policía la esposó y la trasladó a la comisaría sin entregarle explicaciones claras sobre el motivo de su detención.

La situación más crítica se vivió cuando la hija de la comerciante intentó intervenir en favor de su madre. Durante el forcejeo, la joven fue rociada con gas pimienta por los uniformados y, posteriormente, también resultó detenida.

En conversación con Meganoticias, la comerciante declaró: "Tenemos grabaciones de las cámaras de seguridad que prueban paso a paso nuestra inocencia, pero los Carabineros se negaron rotundamente a revisarlas en el lugar".

Consultado por este medio, Carabineros confirmó que inició una investigación interna para esclarecer si el procedimiento se ajustó al protocolo.

¿Es obligatorio dejar cosas en custodia para clientes?

Finalmente, según la ley, dejar las pertenencias en custodia es voluntario para el cliente. Ningún local comercial puede exigirlo como condición para entrar.

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