Funeral termina con graves disturbios en La Serena: Trabajadores fueron encerrados y golpeados

22 jun. 2026 - 13:30 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde del domingo 21 de junio se registraron escenas de violencia y caos en el Cementerio de Las Compañías, ubicado en la comuna de La Serena. Lo que se esperaba que fuera una ceremonia pacífica por el fallecimiento de una bebé de tan solo cuatro meses, terminó convirtiéndose en un escenario de graves disturbios, agresiones directas al personal del recinto y daños materiales.

De acuerdo con los relatos de testigos en el lugar, los familiares y asistentes que formaban parte del cortejo fúnebre adoptaron una actitud sumamente violenta.

En medio de los desórdenes, el grupo procedió a cerrar las puertas del cementerio, "tomándose" las instalaciones de forma ilegal y bloqueando las salidas. Los funcionarios denunciaron que fueron encerrados, intimidados, amenazados e incluso golpeados por los presentes, informó Diario El Día.

Carabineros intervino de forma urgente

Los momentos de tensión afectaron tanto al interior como a los accesos principales del campo santo. Testigos describieron la situación como terrible, destacando que los atacantes no respetaron la presencia de niños ni de otras familias que visitaban el lugar.

Incluso, los comerciantes que habitualmente venden sus productos en las inmediaciones del recinto fueron atacados. Una testigo relató cómo intentaron golpear brutalmente a un trabajador del cementerio, a quien tuvieron que socorrer de urgencia para esconderlo en un puesto cercano, el cual posteriormente fue destrozado por la turba. Además, se reportó el consumo de alcohol por parte de los asistentes y la destrucción de infraestructura.

La gravedad de la situación obligó a requerir la intervención urgente de Carabineros en el sector. Al arribar la policía uniformada, la situación pudo ser finalmente controlada y el procedimiento quedó a su cargo.

A pesar de la magnitud de los hechos de violencia descritos por las víctimas, Carabineros informó el domingo que -hasta ese momento- no había personas detenidas.

Falta de previsión de riesgo

Una de las principales problemáticas que dejó al descubierto este suceso fue la falta de catalogación del evento.

Habitualmente, los departamentos de seguridad de cada comuna mantienen una estricta coordinación con Carabineros para identificar funerales de alto riesgo y aplicar protocolos preventivos. Sin embargo, en esta ocasión el funeral no fue clasificado dentro de esa categoría peligrosa.

La Corporación Municipal Gabriel González Videla, entidad encargada de la administración del cementerio, explicó que no existían antecedentes que permitieran anticipar un comportamiento conflictivo, ya que la ceremonia correspondía a la sepultura de una menor de edad que había fallecido días atrás en el Hospital de La Serena.

Eduardo Rodríguez, secretario general de la Corporación, justificó la falta de medidas especiales de resguardo señalando que, al tratarse del deceso de una menor, "no había cómo advertirlo" y que un desenlace de tal violencia no estaba dentro de lo planificado.

Se evalúan acciones legales

Tras los incidentes, las autoridades de la Corporación Municipal adelantaron que se está llevando a cabo un catastro detallado para evaluar los destrozos generados en los nichos y en las instalaciones generales del recinto, con el objetivo de contactar a los titulares que resultaron afectados.

Asimismo, anunciaron que evaluarán iniciar acciones legales contra los responsables de los disturbios y confirmaron que brindarán todo el apoyo institucional necesario al trabajador del cementerio que resultó lesionado en el cumplimiento de sus labores.

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