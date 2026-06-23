Alcalde de San Bernardo tras muerte de niño de 12 años en encerrona: "¿Qué más tiene que pasar para reaccionar?"

23 jun. 2026 - 08:23 hrs.

¿Qué pasó?

Una serie de delitos en San Bernardo terminó con la muerte del niño de 12 años, que actualmente mantiene una intensa búsqueda de los responsables. De acuerdo con los antecedentes, los sujetos habrían participado previamente en el robo a una estación de servicio ubicada en Avenida Eyzaguirre.

Posteriormente, en el sector de General Urrutia con la caletera, cerca de Catemito, abordaron un vehículo en el que viajaban tres personas: un padre, su hermana y el niño fallecido.

Aunque otros conductores que transitaban por el lugar intentaron intervenir para evitar el asalto, los delincuentes lograron apoderarse del automóvil. El padre y la tía alcanzaron a salir del vehículo, pero el menor habría quedado enganchado al cinturón de seguridad y fue arrastrado por cerca de tres kilómetros.

Finalmente, fue encontrado sin vida en la intersección de Leonardo Da Vinci con Avenida Portales, producto de las lesiones sufridas.

Alcalde de San Bernardo por el hecho

Mientras continúan las diligencias para dar con los responsables, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, afirmó que el municipio ha entregado registros audiovisuales que podrían ser relevantes para la investigación.

"Nosotros lo que estamos haciendo es entregar los antecedentes que nuestras cámaras y también las de las comunidades han ido aportando para generar una carpeta con imágenes. Según lo que se indica inicialmente, ya habría al menos conocimiento de quiénes podrían ser las personas. Esperemos que las policías puedan llegar a los responsables".

La autoridad agregó que los registros permiten reconstruir parte de la huida posterior al hecho: "Tenemos imágenes donde, una vez que ocurre el hecho y los delincuentes abandonan el vehículo, arrancan por distintos puntos. Esas cámaras van generando una ruta y todo eso está en conocimiento de Carabineros".

White también planteó la necesidad de reforzar las medidas de seguridad. "Yo me pregunto, ¿qué más tiene que pasar para reaccionar? El diagnóstico está claro y lo que está claro es que no tenemos una presencia suficiente para estar en todos los lugares".

Además, sostuvo que el fenómeno debe abordarse de manera integral: "Mientras no exista una política robusta de Estado en lugares donde comienza el crimen organizado, este fenómeno no va a acabar y va a seguir empeorando".

El caso mantiene movilizados a equipos policiales y de emergencia, con diligencias que incluyen el análisis de cámaras de vigilancia y distintos despliegues en terreno para ubicar a los responsables del hecho.