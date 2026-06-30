Presidente Kast en cumbre Mercosur: "Hay un segundo terremoto, más lento, más silencioso... se llama crimen organizado"

30 jun. 2026 - 13:01 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast participó este martes en la cumbre del Mercosur, que se desarrolla en Paraguay, donde llamó a los países de la región a fortalecer la cooperación contra el crimen organizado.

En su intervención, el Mandatario mencionó la tragedia provocada por los terremotos en Venezuela, para compararla con lo que sucede con el crimen organizado.

Frente a los presidentes y delegaciones presentes, Kast sostuvo que "hay un segundo terremoto, más lento, más silencioso, pero que puede llegar a matar a más personas que las que murieron en los terremotos en Venezuela. Este no se registra en un sismógrafo, pero está debajo de cada uno de los problemas que se debaten en esta cumbre y se llama crimen organizado".

"Ese terremoto mata año a año a miles de personas"

El jefe de Estado profundizó en esa idea y agregó que "el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando de armas, el lavado de dinero, la minería ilegal y las fronteras capturadas, ese terremoto mata año a año a miles de personas", enfatizando la necesidad de una respuesta conjunta entre los países de la región.

En ese contexto, Kast defendió la apertura comercial de nuestro país y señaló que "Chile una vez tomó la decisión de abrirse al mundo. Hoy tenemos que estudiar cómo seguir haciéndolo para que esos beneficios lleguen a cada uno de nuestros compatriotas. Muchas veces hemos hablado de corredores bioceánicos y de protocolos pendientes. Es razonable e importante hacerlo porque mejora la calidad de vida de nuestros compatriotas".

Finalmente, el Presidente invitó a los países del Mercosur y a los estados asociados a sumarse al Compromiso de Santiago, impulsado por Chile, para avanzar en una estrategia común de seguridad.

"Venimos a esta cumbre para proponer que Chile asuma un liderazgo en la región al convocar una cumbre contra la delincuencia y el crimen organizado. Ese compromiso está abierto a cada una de las naciones presentes y las invito a sumarse", afirmó.

Como parte de esa propuesta, Kast planteó construir una arquitectura regional de seguridad, basada en la gestión integrada de fronteras, la persecución coordinada de los flujos financieros ilícitos, el control del tráfico de armas, el intercambio de inteligencia entre fiscalías y policías, una agenda migratoria regional, el fortalecimiento de la migración regular y el combate a las redes de tráfico y trata de personas.