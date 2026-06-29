Kast respalda avanzar con "Ley Alejandro": anuncia reunión con familias

29 jun. 2026 - 19:12 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast confirmó que el Gobierno apoyará la discusión de iniciativas vinculadas a la denominada "Ley Alejandro", surgida tras el asesinato de un niño de 12 años, y anunció que sostendrá una reunión con familiares de víctimas de delitos violentos para recoger sus planteamientos.

En una entrevista concedida a Radio Polar, el Mandatario explicó que el Ejecutivo busca abordar este fenómeno mediante una estrategia que combine los proyectos que actualmente se tramitan en el Congreso con nuevas propuestas impulsadas por el Gobierno.

"Queremos reunirnos con la familia también de Joaquín, de Alejandro, y de los distintos menores que han fallecido a manos de asesinos juveniles para ver cómo enfrentar esto", señaló.

Kast sostuvo que este tipo de hechos no corresponde a casos aislados y recordó otros crímenes ocurridos en distintas comunas del país, señalando que existe una problemática que requiere una respuesta legislativa y de política pública.

"Reiteradamente tenemos que sufrir el hecho de tener que comunicar estos asesinatos violentos por parte, a veces, de jóvenes hacia otros jóvenes, ya sea por robar un vehículo o por robarles un celular", afirmó.

Elaboración de propuestas

El Presidente indicó que la elaboración de las propuestas involucra al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Ministerio de Desarrollo Social y Familia y al Ministerio de Seguridad e Interior, además del trabajo conjunto con parlamentarios que han impulsado iniciativas sobre la materia.

Asimismo, adelantó que el encuentro con las familias se concretaría una vez concluida la gira oficial que realizará por Paraguay y Uruguay.

"Esperamos que ya a mi regreso de esta gira que comienza hoy día, Paraguay y Uruguay, podamos tener la posibilidad de acoger a las familias, conversar con ellas", sostuvo.

El Mandatario agregó que el desafío no solo pasa por endurecer la legislación, sino también por impedir que adolescentes sean captados por organizaciones criminales y fortalecer las medidas de prevención y rehabilitación.

"Jóvenes sean instrumentalizados por el crimen organizado y sean herramientas del delito", indicó al referirse a una de las principales preocupaciones del Ejecutivo.

Finalmente, Kast señaló que el Gobierno también busca avanzar en otras iniciativas relacionadas con la protección de los estudiantes y el fortalecimiento de los establecimientos educacionales, asegurando que en las próximas semanas o meses esperan presentar novedades en esa materia.