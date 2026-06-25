Rechazan solicitud de desafuero contra Daniel Manouchehri: La acción había sido impulsada por senador Fidel Espinoza

25 jun. 2026 - 15:16 hrs.

¿Qué pasó?

En un fallo dividido, el pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó la solicitud de desafuero presentada en contra del diputado Daniel Manouchehri. La acción judicial había sido impulsada por el senador Fidel Espinoza Sandoval, tras una serie de calificativos emitidos en su contra.

El tribunal de alzada porteño determinó que no se reúnen las exigencias legales ni constitucionales necesarias para despojar al parlamentario de su fuero. De esta manera, el legislador mantendrá su inmunidad frente a la querella por injurias que motivaba la solicitud.

El argumento clave

El núcleo de la resolución judicial radica en la protección que la Constitución otorga a los parlamentarios para emitir opiniones en el ejercicio de sus cargos. Los ministros explicaron que, al no existir una definición legal explícita sobre qué constituye un "juicio emitido en el desempeño del cargo", se debe acudir directamente a las facultades que la Carta Fundamental y las leyes orgánicas le otorgan al Congreso.

En este caso particular, el tribunal acreditó que las declaraciones del diputado se dieron en un contexto estrictamente institucional. El fallo detalla lo siguiente:

"El querellado se encontraba asistiendo a la sesión del Honorable Senado para sostener la acusación constitucional que la Honorable Cámara de Diputados había declarado procedente en contra del Ministro señor Ulloa Márquez (...) formando parte de la comisión que la sostenía".

Al estar cumpliendo con una obligación reglamentaria dentro del hemiciclo del Senado, la Corte concluyó de forma categórica que "rige la inviolabilidad parlamentaria respecto del Honorable Diputado señor Manouchehri en los hechos desarrollados".

Injurias descartadas y votación dividida

El libelo acusatorio de Espinoza apuntaba al momento en que el diputado lo calificó de "corrupto". Sin embargo, la Corte desestimó que los hechos descritos alcancen una relevancia penal suficiente.

Según el documento, una de las conductas denunciadas está completamente amparada por la inviolabilidad del cargo. Respecto a los otros cuestionamientos, el tribunal enfatizó que, si bien los dichos "pudieran generar cierto descrédito", la forma en que se desencadenaron los hechos no justifica la existencia del delito de injurias.

Finalmente, el tribunal resolvió rechazar la solicitud de desafuero sin aplicar condena en costas para el demandante.

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