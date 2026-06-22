Tras caso de hijo de Mariana Derderian: Impulsan proyecto que exige detectores de humo obligatorios en viviendas nuevas

22 jun. 2026 - 16:31 hrs.

¿Qué pasó?

En un esfuerzo por modernizar los estándares de seguridad residencial y evitar pérdidas humanas irreparables, el diputado Eduardo Durán (RN) presentó un proyecto de ley que busca establecer como requisito obligatorio la instalación de detectores de humo en todas las viviendas nuevas que se construyan en Chile. La iniciativa legal busca cambiar profundamente la prevención de incendios domiciliarios en el país.

El proyecto propone una modificación directa a la Ley General de Urbanismo y Construcciones. De aprobarse, las empresas constructoras e inmobiliarias deberán acreditar que cada unidad habitacional cuenta con, al menos, un dispositivo de alerta temprana antes de que las Direcciones de Obras Municipales (DOM) otorguen la recepción final y definitiva de las obras. Sin este sistema básico de seguridad, las viviendas no podrán ser habitadas legalmente.

El origen de la iniciativa: el llamado de Mariana Derderian

La propuesta legislativa cobra fuerza y sentido humano tras el doloroso testimonio de la actriz chilena Mariana Derderian. Recientemente, la intérprete volvió a visibilizar la urgente necesidad de legislar e implementar sensores de humo en los hogares del país, luego de la tragedia que afectó directamente a su familia y que terminó con el fallecimiento de su pequeño hijo.

Para el autor del proyecto, el caso de la actriz expuso una alarmante vulnerabilidad en la infraestructura residencial chilena.

Por esta razón, el diseño de la ley recogió no solo el llamado de Derderián, sino también las constantes recomendaciones técnicas impulsadas por la Corporación de Ayuda al Niño Quemado (Coaniquem) y diversos especialistas en prevención de incendios. Todos los expertos coinciden en que un sistema de alerta temprana marca la diferencia entre la vida y la muerte durante un siniestro nocturno.

"(El Estado) no puede seguir llegando tarde cuando hablamos de proteger vidas. Hay medidas simples, de bajo costo y alto impacto que pueden evitar tragedias irreparables. Un detector de humo no es un lujo, es una herramienta básica de seguridad y prevención", sostuvo Durán.

Un estándar mínimo y de bajo costo

El parlamentario enfatizó que el impacto económico de esta medida para el sector de la construcción es prácticamente marginal. Según sus declaraciones, el costo de implementar un sensor de humo es mínimo si se compara con el valor total de una propiedad y, sobre todo, frente al inmenso dolor familiar que estos dispositivos pueden llegar a prevenir al dar valiosos minutos para evacuar una estructura en llamas.

Con esta normativa, se busca que Chile actualice sus políticas públicas de habitabilidad, alineándose con estándares internacionales de seguridad en los que los detectores de humo son obligatorios desde hace décadas.

La moción inicia ahora su camino legislativo en el Congreso, impulsada por la urgente necesidad de que la prevención se transforme en una norma y no en una opción para los hogares chilenos.

Todo sobre Política