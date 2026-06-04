"Yo aprendí de la forma más dura": La reflexión de Mariana Derderian por fallecimiento de su hijo

04 jun. 2026 - 14:12 hrs.

Hay conversaciones que suelen postergarse para esconder el dolor, pero eso no es algo que haga Mariana Derderian. Han pasado poco más de dos años desde el incendio en su casa que terminó con la muerte de su hijo de seis años. Desde entonces, la actriz ha optado por hablar del duelo, compartir parte de lo vivido y abrir espacios para una conversación que, según plantea, muchas veces queda relegada al silencio.

El pasado miércoles debutó en la conducción de “Hay un después”, un podcast de la Funeraria Hogar de Cristo centrado en la muerte y el duelo. En el primer episodio, Mariana abordó cómo la sociedad suele mantener ese tema lejos de la vida cotidiana, empujándolo hacia lugares donde pocas veces se quiere mirar.

“Hay una sola cosa que sabemos con certeza desde el momento en que nacemos, una sola, y es que nos vamos a morir. Todo lo demás es probable, es posible, es esperable, pero esto es seguro y aun así es el tema del que menos hablamos”, reflexionó la actriz.

La reflexión de Mariana Derderian

En el programa, Derderian planteó que gran parte de la vida está marcada por aprendizajes y preparación, mientras que la muerte permanece fuera de muchas conversaciones.

“Nos preparamos para todo. Nos preparamos para el colegio, para los exámenes, para el primer trabajo. Nos preparamos para tener hijos, para comprar casa, para envejecer con calidad de vida y llenamos las librerías de manuales para todo. Y a la muerte, que es lo único que nos espera con seguridad, la dejamos afuera. La escondemos, la sacamos de las conversaciones, la empujamos a los hospitales, a las funerarias, a los pasillos donde nadie quiere mirar y nadie quiere estar”, sostuvo.

Más adelante, compartió cómo, a su juicio, la ausencia de diálogo termina dejando a muchas personas sin herramientas cuando deben enfrentar una pérdida.

“Cuando llega la muerte, nos encuentra sin idioma, sin palabras, sin conocimiento, sin haber preguntado, sin haber dicho, sin siquiera haber escuchado”, señaló.

“Yo aprendí de la muerte de la forma más dura”

En otro momento del espacio, Mariana vinculó sus reflexiones a la experiencia que vivió tras la muerte de su hijo, insistiendo en la importancia de hablar del duelo.

“Yo aprendí de la muerte de la forma más dura que se puede aprender, y aprendí también que el silencio que hay alrededor del duelo no protege a nadie. Al contrario, muy al contrario, nos deja más solos”, afirmó.

La actriz contó también que, al conversar con otras personas que han atravesado pérdidas, ha encontrado una sensación compartida.

“Cuando hablo con otras personas que han perdido, y somos muchas, todos lo somos en algún momento de la vida, me doy cuenta de que casi todos cargamos lo mismo: la sensación de que hay un tema enorme del que nadie nos enseñó a hablar”, sostuvo.

Antes de cerrar, dejó una reflexión que atravesó gran parte del episodio: “Conversar sobre la muerte no la apura, no la invita, no la invoca, no le abre la puerta. La conversación no mata a nadie, lo que sí nos mata por dentro es el silencio”.

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