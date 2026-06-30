Ensayaban cuando el edificio colapsó: Integrantes de banda murieron tras los terremotos que sacudieron a Venezuela

30 jun. 2026 - 16:29 hrs.

Cuando los dos terremotos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron la costa norte de Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, entre las víctimas había cuatro jóvenes músicos que en ese momento estaban ensayando juntos.

Se trata de los integrantes de Van Der Dijs, una banda de rock caraqueña que en apenas dos años se había convertido en una de las propuestas más destacadas de la escena musical venezolana.

¿Quiénes eran?

Fundado en 2024, el cuarteto se presentaba con una frase que lo decía todo: "Lo hacemos a nuestra manera. Desde Caracas". Su sonido combinaba nu-metal, rap-rock y elementos alternativos, con letras directas y una propuesta cruda que rápidamente les abrió las puertas de festivales nacionales y locales en Venezuela.

La banda estaba integrada por Manuel van Der Dijs en voz, Gabriel Gómez en guitarra, Xander Hernández en bajo y Abraham Foucault en batería. Los cuatro tenían menos de dos años tocando juntos, pero ya habían logrado instalarse en el circuito musical de su país.

El día que no llegaron a terminar el ensayo

Al momento del segundo sismo, el grupo se encontraba ensayando en el edificio Costamar II, ubicado en el sector de Tanaguarenas, en el estado La Guaira. La estructura colapsó y los cuatro músicos quedaron atrapados entre los escombros. Los equipos de rescate lograron recuperar sus cuerpos horas más tarde.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada de manera oficial por el Centro Cultural de Arte Moderno (CCAM), institución con la que tenían un vínculo cercano. Solo cinco días antes de la tragedia, el 19 de junio, Van Der Dijs había dado un concierto a sala llena en la Sala Experimental del CCAM, como parte del ciclo "El Hades". En ese último show interpretaron temas como "15 Minutos", "Venpaka" y "¿Dónde están?".



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