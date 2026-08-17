La historia de los hermanos chilenos que encontraron la fórmula para trabajar mientras viajan por el mundo

17 ag. 2026 - 18:56 hrs.

Viajar por distintos países y, al mismo tiempo, desarrollar proyectos audiovisuales. Esa es la fórmula que han construido los hermanos chilenos Diego y Nicolás Tamayo, fundadores del estudio audiovisual KaiVisions.

En cuatro años, su empresa ha trabajado para industrias como hotelería, turismo, arquitectura y bienes raíces. Entre sus clientes figuran Colo-Colo, Hunter Douglas, Inmobiliaria Indesa y Youtopia.

La apuesta también los llevó fuera de Chile. Actualmente, han desarrollado proyectos en mercados como España, Estados Unidos, Argentina y Croacia, combinando producción audiovisual y trabajo con equipos locales.

"Esa experiencia nos abrió la mirada"

La historia comenzó antes de las cámaras. Ambos estudiaron Business Administration en Estados Unidos, experiencia que, según cuentan, amplió su mirada sobre las posibilidades de emprender desde Chile.

"Esa experiencia nos abrió la mirada. Vivir en otro país nos hizo entender que queríamos construir una empresa que nos permitiera desarrollar proyectos desafiantes, conocer nuevas culturas y trabajar con clientes de distintas partes del mundo", explicaron.

Uno de sus principales hitos internacionales ha sido Croacia. Allí han trabajado por segundo año consecutivo en contenidos para hoteles y experiencias turísticas vinculadas al Grupo Luksic.

Detrás de cada producción hay semanas de preparación, coordinación y jornadas de grabación. Para los hermanos, los viajes terminaron convirtiéndose en parte de la dinámica de su negocio.

"Nunca pensamos que nuestro trabajo nos llevaría a recorrer distintos países haciendo lo que más nos apasiona", señalaron. Ahora, su objetivo es seguir creciendo y consolidar a KaiVisions como un estudio chileno capaz de exportar servicios creativos al mundo.