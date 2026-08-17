Encuentran a exconcejala de Graneros que estaba desaparecida: PDI entrega detalles de cómo se produjo el hallazgo

17 ag. 2026 - 19:05 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este lunes 17 de agosto, la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que encontró con vida a la exconcejala de Graneros, Thae Loiza Galaz, quien permanecía desaparecida desde el pasado 5 de agosto.

Las labores estuvieron a cargo de efectivos de la Brigada de Homicidios de Rancagua, en conjunto con la Brigada de Ubicación de Personas (Briup) de la Región Metropolitana. La exautoridad comunal fue hallada en situación de calle en la intersección de Huérfanos con Bandera, en pleno centro de Santiago.

Fue encontrada en “buenas condiciones físicas y de salud”

Según detalles entregados por el subprefecto Juan Reyes, jefe de la Brigada de Homicidios de Rancagua, Thae Loiza fue encontrada en “buenas condiciones físicas y de salud”.

El personal policial explicó que la localización se logró tras una serie de diligencias de rastreo en el casco histórico de la capital, lo que permitió ubicar a la exconcejala y coordinar de inmediato las acciones con el Ministerio Público para tomarle declaración respecto a su extravío.

Luego de verificar que no existían delitos asociados a su desaparición, los detectives informaron el resultado del operativo tanto al fiscal a cargo como a la familia de la exautoridad.

Respecto a la conclusión del procedimiento, el subprefecto Reyes precisó el cierre de las diligencias administrativas en el lugar:

"Los antecedentes se entregaron al Ministerio Público; por ser mayor de edad y estar en una situación en condiciones físicas y de salud favorables, se dio a conocer la información y posteriormente ella volvió a la vía pública donde se encontraba".