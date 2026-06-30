Cortes de luz en la Región Metropolitana: Estas son las 6 comunas afectadas este miércoles 1 de julio

30 jun. 2026 - 23:45 hrs.

¿Qué pasó?

Enel anunció una serie de cortes de luz programados para este miércoles 1 de julio en distintos sectores de la Región Metropolitana, debido a trabajos de mantención y mejoras en la red de distribución eléctrica.

Las interrupciones del suministro afectarán a clientes de seis comunas de Santiago y se extenderán por varias horas, dependiendo del sector intervenido.

La compañía publicó en su sitio web el detalle de los cortes programados (pincha aquí), incluyendo los horarios de inicio y término de cada uno, por lo que pidió a los vecinos revisar si sus viviendas o lugares de trabajo se encuentran dentro de las zonas afectadas.

Comunas con cortes de luz este miércoles 1 de julio

Colina (Chicureo)

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del miércoles 1 de julio.

Lo Barnechea

Desde las 11:00 hasta las 13:00 horas del miércoles 1 de julio.

Vitacura

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas del miércoles 1 de julio.

Las Condes

Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas del miércoles 1 de julio.

La Florida

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas del miércoles 1 de julio.

Estación Central

Desde las 10:30 hasta las 16:00 horas del miércoles 1 de julio.

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