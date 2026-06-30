Cortes de luz en la Región Metropolitana: Estas son las 6 comunas afectadas este miércoles 1 de julio
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
Enel anunció una serie de cortes de luz programados para este miércoles 1 de julio en distintos sectores de la Región Metropolitana, debido a trabajos de mantención y mejoras en la red de distribución eléctrica.
Las interrupciones del suministro afectarán a clientes de seis comunas de Santiago y se extenderán por varias horas, dependiendo del sector intervenido.
La compañía publicó en su sitio web el detalle de los cortes programados (pincha aquí), incluyendo los horarios de inicio y término de cada uno, por lo que pidió a los vecinos revisar si sus viviendas o lugares de trabajo se encuentran dentro de las zonas afectadas.Ir a la siguiente nota
Comunas con cortes de luz este miércoles 1 de julio
Colina (Chicureo)
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del miércoles 1 de julio.
Lo Barnechea
Desde las 11:00 hasta las 13:00 horas del miércoles 1 de julio.
Vitacura
Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas del miércoles 1 de julio.
Las Condes
Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas del miércoles 1 de julio.
La Florida
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas del miércoles 1 de julio.
Estación Central
Desde las 10:30 hasta las 16:00 horas del miércoles 1 de julio.
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