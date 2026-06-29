Cortes de luz de hasta siete horas: Estas son las 10 comunas de la RM afectadas este martes 30 de junio
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
La empresa Enel anunció una serie de cortes de luz programados para este martes 30 de junio en distintos sectores de la Región Metropolitana, debido a trabajos destinados a mejorar la red y realizar labores de mantención.
La suspensión del suministro afectará a vecinos de 10 comunas de Santiago, con interrupciones que en algunos casos se extenderán hasta por siete horas.
Los cortes serán acotados por sectores y horarios específicos, por lo que se recomienda revisar el detalle de cada comuna para verificar si una vivienda se verá afectada durante la jornada, ingresando al portal oficial de Enel (pincha aquí).Ir a la siguiente nota
Comunas con cortes de luz este martes 30 de junio
Colina (Chicureo)
Desde las 09:30 hasta las 15:00 horas del 30 de junio.
Desde las 10:30 hasta las 12:30 horas del 30 de junio.
Lo Barnechea
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del 30 de junio.
Desde las 15:30 hasta las 16:30 horas del 30 de junio.
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del 30 de junio.
Las Condes
Desde las 14:00 hasta las 17:00 horas del 30 de junio.
Peñalolén
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del 30 de junio.
Recoleta
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del 30 de junio.
Santiago
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas del 30 de junio.
Lo Prado
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del 30 de junio.
Pudahuel y Lo Prado
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del 30 de junio.
Macul
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas del 30 de junio.
Desde las 09:30 hasta las 12:30 horas del 30 de junio.
La Cisterna
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del 30 de junio.
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