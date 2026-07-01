Lanzan tarjeta bip! conmemorativa por 25 años de Santiago en 100 palabras: Conoce cómo conseguirla

01 jul. 2026 - 22:44 hrs.

¿Qué pasó?

Red Movilidad lanzó una edición especial de la tarjeta bip! en conmemoración de los 25 años del concurso de Santiago en 100 palabras.

El director de Transporte Público Metropolitano, Eduardo Castro, señaló que “Red Movilidad conecta diariamente Santiago, y en sus diferentes recorridos hay miles de historias que nos marcan. Muchas de esas historias han quedado plasmadas en los cuentos que han participado año a año en Santiago en 100 palabras".

"Por eso hemos querido sumarnos a esta celebración con esta tarjeta bip! conmemorativa, que tiene un stock de 10 mil unidades y que estará disponible en 10 estaciones de Metro. Con esta tarjeta queremos celebrar la creatividad de quienes recorren la ciudad día a día”, manifestó.

¿Cómo conseguirla?

La edición especial de la bip! de Santiago en 100 palabras estará disponible en las boleterías de las estaciones Metro San Pablo (L1) y (L5); Quinta Normal (L5); Cal y Canto (L2); Escuela Militar (L1); San Joaquín (L5); Plaza Egaña (L4); La Cisterna (L2) y (L4A); Ciudad del Niño (L2); Hospital Sotero del Río (L4) y Santa Julia (L4A).

“Presentar esta Tarjeta bip! es una excelente manera de celebrar los 25 años de un proyecto que ha llevado la escritura y la lectura al día a día de miles de personas, que ha contado la ciudad en la voz de sus ciudadanos. Estamos felices de seguir acompañando a santiaguinas y santiaguinos invitándoles a conectar con su creatividad y a compartir sus historias”, destacó Soledad Camponovo, coordinadora general de Fundación Plagio, que organiza el concurso.

Los ganadores de la XXV edición de Santiago en 100 palabras se conocerán el próximo 8 de julio, en una ceremonia que se realizará en el Teatro Municipal de Santiago. En sus 25 años, el concurso ha recibido más de 1 millón de cuentos, con 1.900 autores publicados.