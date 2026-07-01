Presidente Kast por bajo crecimiento de Chile: "Nos dimos cuenta tarde de que teníamos una enfermedad económica"

01 jul. 2026 - 16:30 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast abordó este miércoles el difícil panorama económico que atraviesa el país, reconociendo abiertamente que Chile enfrenta un escenario "complejo" en materia de crecimiento y empleabilidad.

Desde Paraguay, donde realiza una visita oficial en el marco de la Cumbre del Mercosur, el Mandatario utilizó una dura metáfora para referirse a la situación chilena, admitiendo que las últimas cifras oficiales encienden las alarmas. "Nos olvidamos de que íbamos ascendiendo y progresando, y nos dimos cuenta tarde de que teníamos una enfermedad económica", aseguró.

El fantasma de la recesión técnica

Las declaraciones del jefe de Estado se dan luego de que el Banco Central revelara que el Imacec de mayo anotó una contracción del 0,9%, arrastrada principalmente por un freno en la producción minera. Con este resultado, la actividad productiva del país encadena su quinto mes consecutivo con números rojos en lo que va de 2026.

A este complejo indicador se sumó el reporte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que situó la tasa de desocupación en un histórico 9,4%, marcando el peak más alto registrado en los últimos cinco años.

Ante la inminente amenaza de una recesión técnica, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, salió a respaldar el diagnóstico presidencial y apuntó a la administración anterior de Gabriel Boric para justificar el frenazo. Según el secretario de Estado, el Gobierno actual recibió una economía completamente "estancada y golpeada" desde los últimos semestres.

El ejemplo paraguayo

Para frenar el escenario económico que atraviesa el país, el secretario de Estado presiona por la urgente tramitación parlamentaria de la megarreforma de Reconstrucción y Desarrollo Económico, calificándola como una herramienta "esencial" para reactivar la fuerza laboral de nuestro país.

Por su parte, en el marco de la firma de acuerdos con su homólogo Santiago Peña, Kast elogió públicamente la estrategia fiscal de Paraguay, destacando que su modelo basado en la reducción de impuestos y aranceles comerciales es el camino que Chile debe mirar de cerca para atraer nuevas inversiones privadas, consolidar la seguridad regional y combatir la pobreza.

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