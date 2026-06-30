Sube el desempleo en Chile: Llegó al 9,4% durante el trimestre marzo-mayo

30 jun. 2026 - 09:47 hrs.

¿Qué pasó?

En 9,4% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre marzo-mayo de 2026, de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

La cifra registró un ascenso de 0,5 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (1,3%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,8%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 6,9%, incididas por quienes se encontraban cesantes (5,9%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (16,4%).

La tasa de participación se situó en 62,4%, incrementándose 0,2 pp. en doce meses, mientras que la tasa de ocupación alcanzó 56,5%, decreciendo 0,1 pp. en el período. La población fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, creció 0,2%, influida por las personas inactivas habituales (0,2%) y personas inactivas potencialmente activas (0,2%).

¿Qué pasa con las mujeres?

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 10,5%, aumentando 0,4 pp. en el período, producto del ascenso de 2,0% de la fuerza de trabajo, mayor al de 1,5% registrado por las ocupadas; mientras que las desocupadas se expandieron 6,5%, incididas por las cesantes (6,0%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (10,5%). Las tasas de participación y ocupación se situaron en 53,6% y 48,0%, incrementándose 0,6 pp. y 0,3 pp., en cada caso. Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo descendieron 0,4%, influidas por las inactivas potencialmente activas.

También subió cesantía en hombres

En los hombres, la tasa de desocupación alcanzó un 8,6%, creciendo 0,5 pp. en un año, a raíz del alza de 0,8% de la fuerza de trabajo, mayor a la de 0,2% registrada por los ocupados. Los desocupados aumentaron 7,3%, incididos por los cesantes (5,8%) y aquellos que buscan trabajo por primera vez (24,1%). Por su parte, las tasas de participación y ocupación se situaron en 71,6% y 65,5%, decreciendo 0,1 pp. y 0,4 pp., en cada caso. Los hombres fuera de la fuerza de trabajo aumentaron 1,2%, influidos por los inactivos habituales e inactivos potencialmente activos.

Además, en doce meses, la estimación del total de personas ocupadas creció 0,8%, incidida tanto por las mujeres (1,5%) como por los hombres (0,2%).