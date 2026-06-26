Histórica crisis: Volkswagen evalúa eliminar hasta 100 mil empleos y cerrar fábricas

26 jun. 2026 - 15:56 hrs.

El gigante automotriz alemán Volkswagen estaría preparando uno de los mayores procesos de reestructuración de su historia, que contempla la eliminación de hasta 100 mil puestos de trabajo a nivel mundial y el eventual cierre de cuatro plantas de producción en Alemania, según revelaron diversos medios europeos.

De acuerdo con un reporte del medio especializado alemán Manager Magazin, los planes fueron presentados esta semana por el director ejecutivo de la compañía, Oliver Blume, y buscan responder a la creciente presión que enfrenta el fabricante por la competencia china, el aumento de los costos y la transformación global hacia la electromovilidad.

La medida duplicaría el plan de reducción de personal que la compañía había acordado previamente, elevando los recortes hasta los 100 mil trabajadores en los próximos años.

Cuatro fábricas en Alemania podrían cerrar

Según la información publicada, Volkswagen estaría evaluando el cierre de tres plantas de su marca principal ubicadas en Hannover, Zwickau y Emden, además de la fábrica de la filial Audi en Neckarsulm. La producción en estos complejos finalizaría una vez que concluyan los ciclos de los modelos que actualmente se fabrican allí.

El eventual cierre de estas instalaciones podría afectar directamente a más de 45 mil trabajadores, en una decisión que se transformaría en la mayor reestructuración industrial de la historia reciente de la automotriz alemana.

La competencia china y la crisis del modelo tradicional

La compañía enfrenta crecientes dificultades para competir con fabricantes chinos de vehículos eléctricos, como BYD, además del impacto de los aranceles internacionales y la desaceleración de algunos mercados clave.

En este contexto, la administración encabezada por Oliver Blume también estaría analizando reducir en cerca de un 15% sus inversiones proyectadas para los próximos cinco años, dejándolas en poco más de 130 mil millones de euros. Asimismo, estudia separar la marca Volkswagen y la división de componentes en entidades independientes.

La propia empresa reconoció recientemente que su modelo histórico de negocio —basado en desarrollar vehículos en Alemania, fabricarlos en Europa y exportarlos al resto del mundo— enfrenta desafíos estructurales que obligan a replantear su estrategia.

Volkswagen evita confirmar los recortes

Hasta el momento, Volkswagen no ha confirmado oficialmente la cifra de despidos ni los posibles cierres de plantas.

Sin embargo, la compañía señaló que cualquier decisión deberá ser discutida y aprobada por sus órganos de gobierno correspondientes.

La propuesta será debatida en una reunión del consejo de supervisión programada para el próximo 9 de julio, instancia en la que se anticipa una fuerte resistencia por parte de los sindicatos alemanes y del estado de Baja Sajonia, uno de los principales accionistas del grupo automotor.