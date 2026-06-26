Mercado Libre confirma salida de histórico ejecutivo en Chile tras más de 12 años en la compañía

26 jun. 2026 - 13:10 hrs.

¿Qué pasó?

Cambios internos están marcando a Mercado Libre, una de las compañías de comercio electrónico más relevantes de Latinoamérica. La empresa confirmó la salida de uno de sus ejecutivos históricos en la región andina, tras más de una década vinculado al crecimiento de la operación.

Se trata del chileno Alan Meyer, quien dejará su cargo el próximo 30 de junio, luego de más de 12 años desempeñando distintos roles en la firma de origen argentino, con presencia en Chile, Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador.

De los primeros pasos en Chile a la vicepresidencia regional

La historia de Meyer dentro de la compañía comenzó en abril de 2014, cuando ingresó como marketplace manager de Chile. Ese mismo año, Mercado Libre inició oficialmente operaciones con oficinas en el país.

Con el paso del tiempo, en 2018 asumió la gerencia general de las operaciones en Chile. Posteriormente, en enero de 2024, pasó a ocupar el cargo de vicepresidente de países andinos y Chile, posición que ejercía hasta su salida.

El ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile fue además el primer trabajador de Mercado Libre en el país, al ingresar a la compañía con 27 años, lo que marcó el inicio de su trayectoria dentro de la firma.

Crecimiento de la operación en Chile y expansión regional

Durante su gestión, la compañía consolidó su presencia en el mercado chileno y avanzó en su expansión regional. En ese proceso, la operación local llegó a superar los 3.500 trabajadores en el país.

Uno de los hitos recientes de la empresa fue instalarse en el edificio Costanera Center, uno de los espacios más emblemáticos de Santiago, donde la firma trasladó parte de sus operaciones.

El mensaje de despedida de Meyer en redes sociales

A través de su cuenta de LinkedIn, Alan Meyer compartió reflexiones sobre el cierre de su etapa en la compañía y el cambio de oficinas.

“Cambiarse de casa siempre da un poco de nostalgia mezclada con alegría. Los lugares se impregnan de las aventuras y personas que los habitan, y queda la sensación de que algo se acaba para que una nueva historia empiece. Las nuevas oficinas son una manifestación más de lo que venimos haciendo: invertir y creer en Chile, apostar por un futuro aún mejor y crear el espacio para poder construir juntos ese futuro. Es un lugar del que estamos muy orgullosos, diseñado a la altura de lo que buscamos: colaborar, innovar y movernos con la velocidad de una compañía que no para”, señaló.

En la misma publicación agregó que “pocos hubieran imaginado lo que hemos hecho hasta ahora. Mucho ha cambiado. Sin embargo, lo que viene será todavía más emocionante. Lo mejor, está llegando”.

Ajustes en la estructura global de la compañía

La salida de Meyer ocurre en un contexto de cambios a nivel global dentro de Mercado Libre. En mayo de 2025, el fundador de la compañía, Marcos Galperin, anunció que dejará su cargo como CEO a partir de enero de 2026.

En ese escenario, se informó que Ariel Szarfsztejn asumirá la dirección ejecutiva de la compañía, tras su incorporación a la empresa en 2017.

Por el lado de la salida de Meyer, la empresa indicó que "Matías Spagui asumirá de manera interina el rol de Country Lead de Chile, sumando esta responsabilidad a su actual liderazgo al frente de Mercado Pago en el país, función que continuará ejerciendo de forma simultánea. Con más de nueve años en la compañía, Matías ha liderado el crecimiento y la consolidación de Mercado Pago en Chile, posicionándolo como la principal cuenta digital del mercado y logrando un crecimiento sostenido en sus soluciones de cobro".

La empresa informó que en los próximos días se darán más detalles sobre la nueva estructura para las operaciones en estos mercados.