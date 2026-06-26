La marca internacional de ropa que prepara su aterrizaje en Chile en medio de su expansión en Sudamérica

26 jun. 2026 - 09:54 hrs.

¿Qué pasó?

Una marca con más de 170 años de historia comienza a mover sus piezas en Sudamérica, y Chile aparece entre los próximos destinos. Lo que durante décadas ha sido un nombre habitual en ropa interior, camisetas y prendas básicas en distintos mercados del mundo, ahora busca abrirse paso con más fuerza en la región.

Se trata de Fruit of the Loom, la histórica firma estadounidense que forma parte de Berkshire Hathaway y que prepara una nueva etapa de crecimiento en Latinoamérica, con Chile dentro de sus planes.

El avance de la marca en la región

La expansión llega casi un año después de que Fruit of the Loom sellara una alianza con Grupo Lolita, firma uruguaya que tomó la operación exclusiva de la marca en Sudamérica en julio del año pasado.

Desde entonces, el crecimiento ha sido sostenido. Según informó Michel Cohen, codirector del grupo, la marca ya cerró un acuerdo para comenzar a operar en las tiendas de Falabella en Colombia, mientras se avanza en nuevas aperturas dentro de la región.

“Desde Montevideo coordinamos una plataforma regional que conecta fabricantes, distribuidores, importadores y grandes cadenas comerciales, desarrollando categorías que van desde camisetas hasta calcetines”, explicó Cohen, según consignó el sitio especializado Modaes.

Con este nuevo despliegue, la compañía proyecta presencia en nueve mercados: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

Chile entre los próximos mercados

Dentro de esa hoja de ruta, Chile aparece como uno de los países donde la marca busca comenzar operaciones en el corto plazo. Grupo Lolita confirmó que actualmente mantiene conversaciones con grandes retailers nacionales para concretar su aterrizaje.

“Este avance representa un nuevo hito para una alianza que comenzó hace menos de un año y que continúa creciendo en toda la región”, agregó Cohen.

Aunque todavía no se ha informado qué cadenas estarán a cargo de su distribución en el país, el movimiento marca un nuevo paso en la estrategia de posicionamiento regional.

Una marca histórica que vuelve a expandirse

Fruit of the Loom nació en 1851 y con el tiempo se transformó en una de las marcas más reconocidas del mundo en ropa interior y activewear. Hoy tiene presencia en grandes cadenas como Walmart, Soriana y Sam’s Club, además de una planta de producción en México que abastece parte importante del continente.

Desde ese país también coordina su operación latinoamericana, en una etapa en la que busca ampliar su alcance y fortalecer su presencia en Sudamérica, con Chile entre sus próximos objetivos comerciales.

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