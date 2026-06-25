Histórica "picada" de la región de O'Higgins abre nueva sucursal tras más de 50 años de historia

25 jun. 2026 - 12:58 hrs.

¿Qué pasó?

Uno de los restaurantes más tradicionales de la zona centro-sur de Chile continúa expandiendo su historia. Se trata de Mini Restaurant, conocido por generaciones de comensales como el emblemático "Mini Sheraton" de Gultro, en la región de O'Higgins, que anunció la apertura oficial de una nueva sucursal en Talca.

Con más de cinco décadas de trayectoria, el recinto se ha transformado en un referente de la gastronomía chilena gracias a sus recetas familiares, platos abundantes y preparaciones que han conquistado a miles de viajeros y familias desde 1974.

La llegada a la capital del Maule marca un nuevo capítulo para este tradicional negocio familiar, que busca acercar sus sabores característicos a nuevos públicos sin perder la esencia que lo convirtió en un clásico de la Ruta 5 Sur.

Del histórico "Mini Sheraton" de Gultro a Talca

Fundado en la Región de O'Higgins hace más de 50 años, Mini Restaurant construyó una sólida reputación entre quienes recorren el país y buscan comida casera con identidad chilena.

Con el paso de los años, el local se consolidó como una parada obligada para muchos viajeros, destacando por mantener recetas tradicionales y una atención cercana que ha pasado de generación en generación.

Ahora, la familia detrás del proyecto decidió dar un nuevo paso con la apertura de un establecimiento en Talca, llevando su propuesta gastronómica a una de las ciudades más importantes del centro del país.

La apuesta por mantener viva la cocina tradicional chilena

Desde la marca explicaron que el objetivo de esta expansión es seguir compartiendo "el sabor de lo tradicional", sello que ha acompañado al restaurante desde sus inicios.

La nueva sucursal, ubicada en Paseo Hacienda Talca, busca ofrecer un espacio donde la hospitalidad, la cocina casera y las preparaciones típicas chilenas continúen siendo los principales protagonistas.

Una nueva alternativa gastronómica para Talca

La inauguración representa una nueva oferta culinaria para los habitantes de Talca y sus alrededores, incorporando una propuesta que rescata recetas emblemáticas de la gastronomía nacional.

Con esta apertura, Mini Restaurant espera replicar el éxito alcanzado en Gultro y seguir fortaleciendo un legado familiar que ya suma más de medio siglo de historia, convirtiéndose en uno de los nombres más reconocidos de la cocina tradicional chilena.