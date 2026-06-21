"Rancagua merece respeto": Alcalde Agliati emplaza al Gobierno por eventual nueva cárcel si se cancela proyecto en Santiago

21 jun. 2026 - 22:50 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, manifestó su preocupación luego de que una autoridad de Gobierno mencionara a la capital de la región de O'Higgins como una posible alternativa para ampliar la capacidad penitenciaria del país.

El jefe comunal cuestionó que una eventual decisión de este tipo se conociera a través de los medios de comunicación y no mediante canales oficiales. Esto, luego de las declaraciones emitidas por el subsecretario de Justicia, Luis Silva.

La autoridad de Gobierno, en conversación con TVN, reconoció que el Ejecutivo ya cuenta con una segunda opción en caso de que el proyecto de Santiago 1 siga enfrentando obstáculos judiciales y la controversia no logre resolverse favorablemente.

"Tenemos un plan B y sería Rancagua. En Rancagua, ustedes saben, hay una cárcel concesionada en el bypass. Ahí hoy día hay un proyecto de ampliación que evidentemente en el tiempo estaba más adelante. Ese sería el plan B", afirmó Silva.

"Rancagua merece respeto"

"Rancagua no puede enterarse por televisión de una decisión que pueda afectar directamente a nuestra ciudad. Si el Gobierno está evaluando esta medida, debe informarla oficialmente primero a la comunidad y a sus autoridades", afirmó Raimundo Agliati.

Según Agliati, la discusión no puede centrarse únicamente en la necesidad de generar nuevos espacios penitenciarios, sino también en las consecuencias que podría tener en el desarrollo de la comuna y la calidad de vida de sus habitantes. En ese sentido, recalcó que la seguridad de los vecinos es una prioridad.

Asimismo, sostuvo que iniciativas de esta magnitud requieren un proceso transparente, acompañado de antecedentes técnicos claros, evaluaciones de impacto y medidas de mitigación. A su juicio, cualquier análisis debe incorporar la opinión de quienes viven en la comuna y podrían verse directamente afectados.

La autoridad comunal insistió en que los "problemas penitenciarios de Santiago no pueden resolverse sin la participación y opinión de las regiones. Por ello, hizo un llamado al Ejecutivo a mantener una comunicación directa y oportuna con las autoridades locales antes de cualquier evaluación.

"Hoy Rancagua merece respeto y participación frente a cualquier decisión que pueda afectar la calidad de vida de nuestros vecinos y el futuro desarrollo de nuestra ciudad", concluyó.