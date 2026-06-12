Tragedia en San Francisco de Mostazal: Dos adultos mayores mueren en incendio de una casa

12 jun. 2026 - 17:26 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio registrado en el sector de Angostura, en San Francisco de Mostazal, terminó con la muerte de dos personas adultas, cuyos cuerpos fueron encontrados al interior de una vivienda afectada por las llamas.

De acuerdo con los antecedentes recopilados hasta ahora, en la vivienda residía un adulto mayor con dificultades de desplazamiento debido a intervenciones médicas previas.

Se ha reportado que ocasionalmente era acompañado por una mujer también adulta mayor, quien se habría encontrado en el lugar al momento de la emergencia ocurrida en la región de O'Higgins.

Víctimas del siniestro

Según explicó el subprefecto de la PDI Juan Reyes, jefe de la Brigada de Homicidios de Rancagua, las víctimas corresponderían al hombre y la mujer adultos mayores, aunque sus identidades aún deben ser confirmadas mediante peritajes.

"En este momento tenemos identidades probables que van a tener que ser establecidas científicamente", indicó, agregando que especialistas mecánicos, químicos y electroingenieros trabajan en el sitio del suceso para determinar el foco y la causa del incendio.

En tanto, Cristián Mella, abogado asistente de la Fiscalía Local de Graneros, indicó que la emergencia se habría originado cerca de las 06:00 horas y que el inmueble afectado por las llamas correspondía a un espacio arrendado ubicado en la parte posterior de una propiedad.

"Se solicitó la concurrencia de policía especializada para realizar las diligencias de rigor en el sitio del suceso. Se tomó declaración a los testigos del lugar respecto a cómo habría sucedido el hecho... Y también se dio cuenta que las personas fallecidas se encontrarían arrendando en el sector", aseguró Mella.

Pericias para establecer la causa del incendio

Respecto de las versiones preliminares que apuntan al posible uso de calefacción, Reyes sostuvo: "Es una de las líneas investigativas que tiene esta policía. Sin embargo, se tienen que establecer científicamente las circunstancias en las cuales se originó este siniestro".

Las diligencias de levantamiento de evidencias considerarán la revisión del sistema eléctrico y el análisis de las vías de acceso y salida del inmueble. Además, se tomaron declaraciones a testigos y a los primeros voluntarios de Bomberos que llegaron al lugar.

Las pericias de la Brigada de Homicidios de Rancagua y de peritos del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) continúan en desarrollo y sus resultados serán remitidos al Ministerio Público para determinar con precisión el origen del incendio y las circunstancias en que fallecieron ambas personas.