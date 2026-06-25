Debate por el futuro de Zofri: Solicitan que el Estado tome control total de la zona franca

25 jun. 2026 - 14:39 hrs.

¿Qué pasó?

A menos de cuatro años del vencimiento de la concesión de la Zona Franca de Iquique (Zofri), programado para 2030, surgió una propuesta que podría cambiar el futuro del principal polo comercial del norte del país. El alcalde de Iquique, Mauricio Soria, pidió que el Estado adquiera la participación privada de la compañía para recuperar el control de la zona franca.

La solicitud fue planteada ante la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena de la Cámara de Diputadas y Diputados, instancia en la que el jefe comunal sostuvo que el Fisco debería comprar el 27% de la propiedad que actualmente está en manos de accionistas privados.

Según expuso, la medida permitiría que el Estado tenga el control total de la sociedad y de los terrenos asociados al sistema franco, justo cuando comienza el debate sobre el modelo que reemplazará a la actual concesión.

La propuesta para que el Estado controle Zofri

El alcalde argumentó que es "urgente" que el Estado compre la participación privada restante para asumir el control completo de Zofri antes de que finalice la concesión vigente.

Actualmente, la estructura de propiedad de la Zona Franca de Iquique S.A. está liderada por Corfo, que posee el 71,28% de las acciones. El Fisco mantiene una participación de 1,40%, mientras que el porcentaje restante corresponde a accionistas privados.

La petición se produce en momentos en que las autoridades regionales y nacionales comienzan a discutir qué ocurrirá con la administración de Zofri una vez que termine la concesión en 2030.

Debate por la concesión y el futuro de la zona franca

La propuesta también revive la controversia generada este año por la fallida renovación anticipada de la concesión hasta 2050.

En febrero, una junta extraordinaria de accionistas aprobó un plan de inversiones vinculado a una extensión del contrato, iniciativa que posteriormente quedó en pausa para ser revisada junto al Gobierno.

El tema incluso llegó al Ejecutivo durante 2025, cuando autoridades regionales, gremios y trabajadores solicitaron revisar el futuro de la concesión y evitar una definición sin una consulta más amplia.

Apuntan a un nuevo modelo para el desarrollo de Iquique

Más allá de la propiedad de la compañía, el alcalde planteó que Zofri debe evolucionar hacia un modelo con mayor componente logístico, industrial y tecnológico.

En esa línea, sostuvo que el fin de la concesión abre una oportunidad para impulsar un nuevo ciclo de desarrollo para Iquique y Tarapacá, aprovechando proyectos de infraestructura, el Corredor Bioceánico y la posición estratégica de la ciudad frente a otros puertos de la región.

Tras la exposición, la comisión acordó enviar oficios a distintos ministerios para evaluar la viabilidad financiera de una eventual compra de acciones por parte del Estado y solicitar antecedentes sobre proyectos de modernización vinculados al Puerto de Iquique y la conectividad de la ciudad.