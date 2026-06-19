Puertos del norte sufren las consecuencias de los bloqueos y la crisis política en Bolivia

19 jun. 2026 - 22:20 hrs.

¿Qué pasó?

Los puertos ubicados en la zona norte del país sufren los efectos de los bloqueos de las carreteras en Bolivia, donde muchos piden la renuncia del Presidente Rodrigo Paz.

Tales bloqueos, que duran más de un mes, no permiten el transporte de carga que llega desde esa nación a la costa chilena.

Arica: Alta ocupación y suspensión temporal de faenas

La Empresa Portuaria Arica (EPA) y el concesionario Terminal Puerto Arica (TPA) informaron que registran una alta ocupación de sus patios por la permanencia de la carga. Además, ello ha aumentado por la disminución de camiones bolivianos que retiren mercancías, mientras que las naves siguen arribando según sus itinerarios programados.

Por eso se han implementado medidas para salvaguardar la continuidad del comercio exterior boliviano, como suspender de forma temporal la desconsolidación de carga, o sea, la apertura y vaciado de contenedores para clasificar, manipular y estibar la mercancía como carga suelta sobre uno o más vehículos de transporte terrestre.

El gerente general de la Empresa Portuaria Arica, Jorge Cáceres, dijo que "la alta ocupación que hoy presenta el puerto responde a una situación extraordinaria por la contingencia que afecta a Bolivia. Nuestro principal objetivo es resguardar la continuidad operacional del comercio exterior boliviano, por lo que estamos evaluando e implementando distintas medidas para optimizar el uso de la capacidad disponible mientras se normaliza el flujo de retiro de carga".

Iquique: Habilitación de nuevos terrenos por congestión

La Empresa Portuaria Iquique (EPI), por su parte, activó un plan de contingencia para abordar y mitigar la congestión generada por la acumulación de carga en contenedores, especialmente del concesionario Iquique Terminal Internacional (ITI), debido a los bloqueos de rutas en Bolivia.

La acción está coordinada con la Dirección Nacional y Regional de Aduanas y el concesionario ITI. La medida consiste en la habilitación temporal de un almacenamiento de contenedores en un espacio de diez mil metros cuadrados en el sector denominado "Ex Marco".

Desde EPI dijeron que "como administradores del recinto portuario, nuestra prioridad es actuar de manera colaborativa con la comunidad logística. En consecuencia, la habilitación de estos de diez mil metros cuadrados nos permitirá descomprimir el terminal y asegurar el flujo del comercio exterior de Tarapacá".