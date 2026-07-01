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Biministro Mas reacciona a la caída del Imacec y apunta a la administración anterior: "Recibimos una economía estancada"

¿Qué pasó?

Luego de que el Banco Central informara una nueva caída del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec), que en mayo retrocedió un 0,9% y completó cinco meses consecutivos de bajas, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se refirió al resultado a través de sus redes sociales.

Mediante un video publicado en su cuenta de X, el secretario de Estado sostuvo que el desempeño de la economía responde a las dificultades heredadas de la administración anterior y reiteró la necesidad de impulsar medidas para recuperar el crecimiento.

"El dato confirma lo que ya dijimos: Recibimos una economía estancada y golpeada desde la segunda mitad del año pasado", señaló Mas en el registro, grabado en una carretera cercana a la ciudad de Los Ángeles, en la región del Biobío.

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Llamado a reactivar la economía

En su mensaje, el titular de Economía afirmó que el país necesita avanzar en una estrategia de reactivación para recuperar el crecimiento y generar nuevos puestos de trabajo.

"Quiero ser claro, el único camino para volver a crecer y generar empleo es que juntos reactivemos el país. El proyecto de reconstrucción y desarrollo económico y social establece las bases para que Chile vuelva a progresar", sostuvo.

El ministro insistió en que la recuperación económica debe transformarse en una prioridad. "No podemos perder más tiempo. Necesitamos reactivar la economía y el empleo de las familias chilenas", afirmó.

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Las declaraciones de Daniel Mas se producen luego de que el Banco Central informara que el Imacec de mayo cayó 0,9% en comparación con el mismo mes del año anterior, resultado explicado principalmente por una menor producción minera, aunque la cifra fue mejor a la esperada por el mercado.

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