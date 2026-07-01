Vuelve a retroceder la economía chilena: Imacec cae 0,9% en mayo y suma cinco meses consecutivos de contracción

01 jul. 2026 - 09:06 hrs.

¿Qué pasó?

El Banco Central informó que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de mayo de 2026 registró una caída de 0,9% en comparación con el mismo mes del año anterior, completando cinco meses consecutivos de contracción, una situación que economistas califican como una recesión técnica.

Pese al resultado negativo, la cifra fue mejor a la prevista por el mercado, que proyectaba una baja de 1,5%, luego de que el Índice de Producción Industrial anotara una fuerte caída de 7,5%.

En términos desestacionalizados, el Imacec disminuyó 0,2% respecto de abril y 0,7% en doce meses. Además, mayo tuvo un día hábil menos que el mismo mes de 2025, factor que también incidió en el resultado.

Con este registro, el indicador acumula cinco retrocesos consecutivos: -0,1% en enero, -0,3% en febrero, -0,1% en marzo, -1,2% en abril y -0,9% en mayo, reflejando una prolongada desaceleración de la actividad económica.

La minería explicó la mayor parte de la caída del Imacec

Según el Banco Central, el principal factor detrás del resultado fue la menor producción minera, especialmente en la industria del cobre. La producción de bienes cayó 4,7% en doce meses y la industria también mostró un desempeño negativo, afectada por una menor elaboración de productos pesqueros.

En contraste, el Imacec no minero creció 0,7% en comparación con mayo de 2025, aunque retrocedió 0,3% frente al mes anterior en términos desestacionalizados.

Comercio y servicios mostraron cifras positivas

A diferencia de la minería, el comercio registró un crecimiento anual de 0,8%, impulsado por las ventas del comercio minorista y automotor, destacando el aumento en establecimientos de vestuario, almacenes de comestibles, plataformas de venta online y comercialización de vehículos.

Por su parte, los servicios crecieron 1,0% en doce meses, gracias principalmente al mejor desempeño de los sectores de salud y educación, aunque parte de ese avance fue compensado por la caída de los servicios empresariales y de transporte.

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