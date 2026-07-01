Temblor en el sur Chile: Conoce cuál fue la magnitud del movimiento telúrico

01 jul. 2026 - 18:22 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este miércoles se registró un sismo de magnitud 4,2 en la región de Magallanes, cuando el reloj marcaba las 17:35 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 72 kilómetros al noreste de Puerto Natales, a 10 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.