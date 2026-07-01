Temblor en el sur Chile: Conoce cuál fue la magnitud del movimiento telúrico
¿Qué pasó?
Durante la tarde de este miércoles se registró un sismo de magnitud 4,2 en la región de Magallanes, cuando el reloj marcaba las 17:35 horas.Ir a la siguiente nota
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 72 kilómetros al noreste de Puerto Natales, a 10 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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