Temblor sacude a la zona norte del país: Esta fue la magnitud del sismo

19 ag. 2026 - 13:37 hrs.

¿Qué pasó?

Un sismo de magnitud 4,2 se registró durante la tarde de este miércoles en la Región de Coquimbo, según información preliminar del Centro Sismológico Nacional.

El movimiento telúrico ocurrió a las 13:25 horas y tuvo como referencia un punto ubicado a 7 kilómetros al noreste de La Serena.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el organismo, el evento tuvo una profundidad de 50 kilómetros.

Hasta el momento, no se han informado afectaciones a personas ni daños a infraestructura producto del movimiento telúrico.

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