Exjugador de la UC se aleja del fútbol y apuesta por millonario negocio junto a un amigo

05 oct. 2026 - 18:35 hrs.

Nicolás Castillo pasó buena parte de su carrera entre canchas, goles y camisetas de Universidad Católica y la Selección chilena. Ahora, el exdelantero está preparando un proyecto completamente distinto: un negocio de golf indoor que busca convertirse en el primero de una cadena de clubes en Chile y el extranjero.

La iniciativa se llama Eagle Club y será inaugurada a comienzos de noviembre en el segundo piso del Hotel W. El recinto tendrá 285 metros cuadrados y un máximo de 130 socios, quienes deberán pagar una mensualidad de $250.000.

La inversión inicial alcanza los US$500 mil, aportados principalmente por Castillo y su socio, el empresario Matías Jiménez Lería, además de familiares y cercanos. El proyecto contempla simuladores de golf de alta tecnología, clases con profesor, ajuste de palos, televisores para ver deportes y espacios comunes con lounge y barra.

Una amistad que nació hace casi 20 años

El nuevo negocio también marca el primer emprendimiento que Castillo y Jiménez desarrollan juntos. Sin embargo, su relación comenzó mucho antes, precisamente en torno al fútbol.

Jiménez conoció al exjugador cuando este tenía 15 años, mientras trabajaba junto a sus hermanos en AIM Fútbol, empresa dedicada a la representación de futbolistas.

“Con mis hermanos creamos una empresa de representantes de futbolistas (AIM Fútbol, que aún existe). Yo me encargaba mucho del área de Católica y un día me dicen que hay un chico muy bueno. Fui a verlo. Y ahí estaba Nicolás pegándole a la pelota como un salvaje, literal”, recordó en conversación con el Diario Financiero.

La cercanía llegó a tal punto que Castillo vivió durante cerca de dos años junto a los hermanos Jiménez, quienes además lo acompañaban durante su etapa como jugador de Universidad Católica.

“Él tenía 17. Los tres hermanos vivíamos solos en un departamento. Estuvo con nosotros como año y medio, dos años. Nico era menor de edad, entonces por las mañanas yo lo llevaba al entrenamiento”, contó Jiménez.

¿Cómo nació la idea del club de golf?

Aunque Castillo comenzó a jugar golf en Bélgica en 2014, el proyecto empresarial tomó forma años después, cuando ambos comenzaron a utilizar simuladores durante la estadía del exfutbolista en México.

El interés aumentó cuando Castillo se trasladó a Estados Unidos y conoció de cerca el funcionamiento de un club de golf indoor en Miami.

“Yo tengo muy buena relación con el director de ventas de TrackMan (simuladores) y él estaba haciendo un club de golf indoor en Miami. Le pregunté cómo funcionaba, si era negocio rentable; y me dijo: ‘La inversión es grande, pero después no necesitas mantención; es muy buena inversión a futuro’. Llegué a la casa y llamé al Mati, para decirle que lo teníamos que hacer en Chile”, relató Castillo.

Jiménez estaba viviendo en España y llevaba años trabajando en AIM Fútbol, pero decidió estudiar la propuesta junto a su amigo. Ambos encargaron un estudio de mercado a Visión Comercial Asesores para determinar dónde instalar el proyecto y qué posibilidades tenía en Chile.

El análisis apuntó a Las Condes y Vitacura. Finalmente encontraron el espacio en el Hotel W, donde consiguieron un contrato de arriendo por seis años.

¿Qué tendrá Eagle Club?

El club estará abierto al público hasta completar los 130 socios. Después, funcionará como un espacio privado para sus miembros y los huéspedes del Hotel W.

La idea es combinar la práctica del golf con actividades sociales. Además de los simuladores, habrá clases, ajuste de palos, una barra, televisores y una pequeña tienda de merchandising.

“Un perfil es un socio que no utiliza su membresía de golf en regiones, en Marbella por ejemplo, pero que en Santiago no puede jugar porque no tiene club. Yo soy socio de allá, me gusta el golf y en Santiago no puedo jugar”, explicó Jiménez.

También apuntan a personas que están comenzando en este deporte y no pertenecen a un club, además de adultos mayores y mujeres.

Castillo, por su parte, destacó el carácter privado que tendrá el recinto: “Aquí nosotros tenemos el control de quién ingresa y quién no”.

Actualmente, ya cuentan con 20 socios inscritos, entre ellos los golfistas Mito Pereira y Felipe Aguilar.

Castillo también busca llegar al profesionalismo

Mientras prepara la apertura del club, el exfutbolista continúa avanzando en su propia relación con el golf. Actualmente participa en torneos como amateur y busca alcanzar el nivel scratch, previo al profesionalismo.

“Estoy tratando de llegar a un nivel de scratch, que es lo previo a ser un profesional. Y tengo una meta: que de aquí a dos años ojalá hacerme profesional. No es fácil, pero lo voy a intentar”, aseguró.

Castillo incluso disputó recientemente un torneo en México, donde señaló que tuvo un buen desempeño.

Consultado sobre si el golf está tomando el lugar que antes ocupaba el fútbol, respondió: “Creo que sí. Quedé un poquito exhausto del fútbol”.

Un proyecto que busca crecer

Los planes de Castillo y Jiménez van más allá del primer local. Si el proyecto avanza según lo previsto, esperan tener cuatro clubes en Chile y uno en el extranjero dentro de cinco años.

La proyección también contempla nuevos servicios. Entre ellos estará una aplicación de Apex, empresa de la que adquirieron un porcentaje y que permitirá a los socios trabajar sus clases de golf y revisar su desempeño de manera online.

El club funcionará seis días a la semana, entre las 09:00 y las 23:00 horas. Todavía no está definido qué día permanecerá cerrado.

Jiménez explicó que ambos son los socios mayoritarios y que, por ahora, no recibirán sueldo por su participación en Eagle Club.

“Quiero que quede claro que nuestro objetivo no es recuperar la plata es hacer algo diferente, único, y tratar de hacer varios clubes, que esto ande bien en Chile y en Sudamérica”, afirmó.

También quieren apoyar a jóvenes golfistas

El proyecto contempla además una iniciativa para entregar becas a jóvenes que no tengan acceso a clubes de golf.

“De cara a algunos niños que no tengan acceso a clubes, queremos poder becarlos aquí y que en algún futuro podamos llevarlos a Estados Unidos para que estudien. Queremos tomar esas dos aristas para hacernos cargo del tema social”, explicó Castillo.

La idea está pensada para niños de entre 13 y 15 años que practican golf, aunque todavía no está definido cuántos podrán acceder a estas becas ni cuándo comenzará el programa.