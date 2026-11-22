22 nov. 2026 - 21:01 hrs.

La edición 2026 del Black Friday en Chile ya tiene fecha confirmada. El evento de comercio electrónico se extenderá por cuatro días y reunirá descuentos en distintas marcas.

¿Cuál es la fecha oficial del Black Friday?

Esta versión comenzará a las 00:00 horas del viernes 27 de noviembre y se prolongará hasta las 23:59 del lunes 30 del mismo mes.

De esta manera, los consumidores tendrán todo el fin de semana y parte del lunes para revisar promociones y comparar precios antes de concretar sus compras.

Cabe destacar que este es el evento organizado por Black Friday y no el de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

¿Qué marcas participarán?

En el sitio del evento se agrupan las marcas participantes y sus respectivas promociones. La plataforma permite acceder directamente a las tiendas para revisar las condiciones de cada oferta.

Las empresas participantes están organizadas por orden alfabético y rubros. Entre las categorías disponibles se encuentran tecnología, moda, hogar, viajes, mascotas, salud y belleza.

La nómina todavía puede cambiar, ya que se incorporan nuevas marcas hasta el comienzo de la actividad. El listado actualizado se puede consultar en la sección de marcas participantes.

En cuanto a los descuentos y cupones, estarán disponibles desde las 00:00 horas del viernes 27 de noviembre. Los códigos para acceder a rebajas adicionales aparecerán en las páginas de cada marca.

Quienes quieran revisar anticipadamente las tiendas y prepararse para el evento pueden visitar las secciones de ofertas y cupones de la plataforma.

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