22 nov. 2026 - 20:48 hrs.

¿Qué pasó?

Un joven que se encontraba desaparecido tras una emergencia por peligro de inmersión en el sector de Caleta Vieja, en la comuna de Cartagena, fue encontrado sin vida durante la tarde de este domingo.

La emergencia fue reportada a las 16:40 horas, cuando la Capitanía de Puerto de San Antonio recibió un llamado que alertaba sobre un joven en peligro de inmersión. Ante esto, se activaron los protocolos y se desplegó la Lancha Patrullera Marítima LPM 4410, junto a personal de la Policía Marítima, para coordinar las labores de búsqueda y rescate.

El operativo también contó con la participación del Grupo de Rescate Anfibio San Sebastián (GRASS), cuyos integrantes lograron encontrar el cuerpo sin vida del joven a las 18:15 horas.

Posteriormente, la unidad marítima trasladó el cuerpo hasta la Caleta de la Lonja Pesquera, donde continuaron los procedimientos correspondientes.

Tras lo ocurrido, la Autoridad Marítima reiteró el llamado a no ingresar al mar en sectores no aptos para el baño, respetar las recomendaciones de seguridad y verificar las condiciones meteorológicas antes de realizar actividades en el borde costero.