21 nov. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

Chile podría incorporar destructores japoneses a su Armada, una posibilidad que surgió en medio de la visita oficial que realizó el ministro de Defensa, Fernando Barros, a Japón, en el marco de la gira Asia-Pacífico del Gobierno.

De acuerdo con versiones que han trascendido, Japón habría planteado la posibilidad de trasferir a nuestro país buques de las clases Murasame, Takanami y Akizuki. El Gobierno del presidente José Antonio Kast evalúa concretar la compra de estas embarcaciones, aunque todavía no existe claridad sobre cuántas unidades serían finalmente adquiridas.

Se trata de destructores, es decir, buques de guerra de superficie diseñados para cumplir misiones de defensa y combate naval, con capacidades para enfrentar amenazas submarinas, aéreas y de otras embarcaciones.

En general, estas unidades tienen cerca de 150 metros de largo, pueden alcanzar velocidades de hasta 56 km/h y transportar alrededor de 200 tripulantes. Además, cuentan con radares, sonar, misiles, torpedos y plataformas para operar helicópteros, equipamiento que les permite desarrollar misiones de defensa aérea y combate antisubmarino.

La eventual incorporación de estos buques podría servir como alternativa para reemplazar algunas embarcaciones de la escuadra nacional y cubrir el periodo de transición hasta la llegada de nuevas fragatas construidas en Chile. Sin embargo, es importante precisar que el ofrecimiento no ha sido confirmado ni desmentido por las autoridades de ambos países.

¿Cuál es el objetivo de la visita a Japón?

Más allá de la eventual trasferencia de buques, la visita del ministro de Defensa tuvo como objetivo fortalecer la cooperación estratégica entre ambos países. Según la cartera, esta es la primera vez que un ministro de Defensa chileno hace una visita oficial a Japón.

Esta no sería la primera vez que Chile impulsa procesos de renovación de sus capacidades militares mediante acuerdos con otros países. Un ejemplo ocurrió en 1997, cuando la Armada firmó un contrato con un consorcio francoespañol para construir dos submarinos de la clase Scorpène, el O'Higgins y el Carrera, que se incorporaron a la institución en 2005 y 2006, respectivamente.

Otro caso es el de los aviones F-16 de la Fuerza Aérea de Chile, cuya flota contempla actualmente un proceso de modernización de sus sistemas de armas, navegación y comunicaciones, con el objetivo de mantener sus capacidades operativas.

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