21 nov. 2026 - 15:32 hrs.

¿Qué pasó?

En las últimas semanas, los habitantes de los barrios al noreste de Roma, la capital de Italia, se han visto afectados por una verdadera "lluvia de guano" debido a la migración otoñal de millones de estorninos que no los deja salir de sus casas sin un paraguas.

"Lluvia de guano" atemoriza a los romanos

Aunque estas aves suelen pasar por el centro histórico de Roma, el programa La Vita in Diretta de la cadena pública RAI explicó que las zonas más afectadas están entre el Viale Jonio y la Via dei Prati Fiscali.

El diario La Repubblica informó que a eso de las 17:00 horas los millones de estorninos se posan en los árboles que bordean las calles para dormir, momento en que comienza la caída constante de excremento con capas de hasta dos centímetros que cubren autos estacionados, veredas y fachadas.

En el programa de la RAI, los vecinos denunciaron malos olores que les impiden abrir las ventanas de sus viviendas, además de veredas resbaladizas por la acumulación del guano.

Sin embargo, el dramatismo de la situación queda de manifiesto con la necesidad de salir de casa con paraguas incluso en días despejados, ya que de lo contrario se arriesgan a ser víctimas de la "lluvia de guano".

Como mitigación, las autoridades han propuesto una serie de medidas para ahuyentar a los estorninos sin ponerlos en riesgo, como sistemas acústicos que emiten gritos de halcones o el despliegue de aves rapaces.

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