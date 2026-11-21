21 nov. 2026 - 15:00 hrs.

La Clave Única es la identidad digital de las y los ciudadanos chilenos; consiste en una contraseña (creada por los propios usuarios) que permite tener acceso a cientos de trámites, certificados y beneficios del Estado.

Surgió en 2010 con el fin de digitalizar los trámites que las personas realizan en las oficinas del Registro Civil, de modo que ya no sea necesario asistir a una sucursal y se pueda realizar el trámite en línea.

¿Cómo obtener la Clave Única?

Eso sí, para obtenerla por primera vez es necesario asistir a una sucursal del Registro Civil y solamente es necesario tener 14 años o más, cédula de identidad vigente y en buen estado y contar con un correo electrónico personal.

En caso de ser extranjero, la persona debe tener su cédula vigente, o bien puede estar vencida, siempre y cuando tenga su trámite migratorio vigente.

Al momento de crear tu Clave Única, debes considerar que esta debe estar compuesta por una combinación de letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, para que sea segura.

¿Cómo recuperar la Clave Única?

Ahora bien, si olvidaste tu Clave Única, puedes recuperarla y crear otra o, si simplemente quieres actualizarla, también puedes hacerlo.

Para recuperarla, debes ingresar a este enlace (haz clic aquí) y tener a mano tu cédula de identidad, además de tener acceso al correo que registraste al obtener la Clave Única.

Una vez en el enlace, ingresas tu RUN y luego el sistema te dirá los pasos a seguir para crear tu nueva Clave Única.

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