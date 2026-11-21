21 nov. 2026 - 14:46 hrs.

¿Qué pasó?

Una ola de violentos robos mantiene atemorizados a vecinos del sector oriente de Talagante, donde durante las últimas semanas se han registrado al menos cinco delitos en parcelas habitadas. Los hechos tendrían un modus operandi similar y estarían protagonizados por una banda de aproximadamente seis sujetos, quienes ingresan durante la madrugada, fuerzan portones y cierres perimetrales y agreden a los moradores para sustraer especies de valor y vehículos.

Uno de los casos ocurrió durante la madrugada del miércoles, cuando delincuentes ingresaron a una vivienda y golpearon con fierros al dueño de casa, quien intentó proteger a su esposa. El hombre sufrió graves lesiones y una fractura en el cráneo. Horas después, cerca de las 03:00, se registró otro asalto en el mismo sector, esta vez contra un receptor judicial de 55 años, quien estaba junto a su esposa y sus dos hijos mayores. Durante el robo, su hija permaneció amarrada por varios minutos y su esposa logró encerrarse en el baño.

"Entraron unos tipos a mi casa. En realidad, mi marido estaba prendiendo las luces porque sintió ruido y aparecieron en principio cuatro tipos, rompieron el ventanal con un diablito", relató una de las víctimas.

Por su parte, su marido contó: "Yo traté de afirmar lo que más pude la puerta, y me pegaban con un fierro en los brazos". Además, relató que uno de los delincuentes le puso una pistola en la sien.

Los vecinos aseguran que algunos de los involucrados ya estarían identificados y que actuarían incluso a rostro descubierto. Además, se han recopilado antecedentes de hechos similares en comunas como El Monte y San José de Maipo, que podrían estar relacionados con la misma banda.

La comunidad también cuestiona la falta de presencia policial, considerando que la tenencia de Carabineros más cercana se encuentra a unos 20 minutos en vehículo.

El alcalde de Talagante, Sebastián Rosas, señaló que el municipio está reuniendo los antecedentes para presentarlos ante el Ministerio de Seguridad y coordinar una reunión con las policías y el Ministerio Público.

"Hoy día, cuando tenemos un delito de robo con fuerza en lugar habitado, evidentemente, es difícil o es complejo, es casi imposible que un equipo de seguridad pública pueda repeler ese delito. Para eso están las policías", sostuvo.