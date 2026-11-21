21 nov. 2026 - 14:03 hrs.

Las vacaciones de Claudio Valdivia y Disley Ramos en República Dominicana se transformaron en una verdadera pesadilla luego de sufrir un "robo horrible" en el balneario de Punta Cana.

A través de su cuenta de Instagram, Valdivia publicó una historia en la cual relató parte de la situación, asegurando que ambos se encuentran bien, pese a que quedaron incomunicados.

"Sufrimos un robo horrible"

"Queríamos informar que con Disley Ramos sufrimos un robo horrible en Punta Cana. Estamos incomunicados", inicia el breve mensaje publicado en horas de esta tarde.

Posteriormente, el hermano menor de Jorge Valdivia reprochó que "la policía no hizo nada por nosotros, horrible su seguridad, pero sí le agradecemos a Santiago de la Embajada de Chile".

Tras asegurar que "estamos bien", Claudio le pidió comprensión a los contactos laborales de su pareja: "Espero que vean el mensaje, por sobre todo Disley y sus pegas pendientes, para que sepan que está incomunicada (sin su teléfono celular)".

Finalmente, y sin entregar mayores detalles del "robo horrible", Valdivia cerró su publicación con un "gracias por sus cariños de siempre".

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