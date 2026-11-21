21 nov. 2026 - 13:01 hrs.

¿Qué pasó?

Un particular alojamiento turístico en Perú permite dormir en cápsulas transparentes instaladas en la pared de un acantilado, a 365 metros sobre el fondo del Valle Sagrado de los Incas.

Se trata de Skylodge Adventure Suites, ubicado en el sector de Pachar, a unos 10 kilómetros de Ollantaytambo. Las estructuras están suspendidas sobre el paisaje andino y cuentan con paredes y ventanas transparentes que permiten observar el valle y el cielo nocturno.

¿Cómo son las cápsulas?

Las habitaciones están diseñadas para alojar hasta seis personas. En su interior cuentan con tres camas —una matrimonial y dos individuales— y seis ventanas con vistas panorámicas. También disponen de un baño con inodoro seco ecológico, separado del resto del espacio por una cortina; no cuentan con ducha.

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El alojamiento se sitúa a unos 3.200 metros sobre el nivel del mar y está adherido a una pared de granito. Para llegar a las cápsulas es necesario realizar un ascenso por la montaña, utilizando escaleras, peldaños de hierro y cables de seguridad.

El complejo ofrece una alternativa de hospedaje que combina aventura y contacto con la naturaleza, con una vista privilegiada del Valle Sagrado y de la cordillera de los Andes.

Para completar la experiencia, el recinto también contempla un sistema de descenso mediante seis tirolesas, cuyas extensiones van desde los 150 hasta los 700 metros. De esta manera, los visitantes pueden regresar al fondo del valle a través de un recorrido aéreo por el acantilado.

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