19 nov. 2026 - 14:18 hrs.

¿Qué pasó?

Una denuncia por la falta de atención en una oficina del Registro Civil de Pedro Aguirre Cerda se dio a conocer luego de que un hombre asegurara que perdió una oportunidad laboral porque no pudo obtener a tiempo los documentos que le solicitaron para acceder a un trabajo.

Se trata de Rodolfo Calderón, conductor profesional que recientemente quedó sin empleo y que recibió una oferta laboral de una empresa interesada en sus servicios. Sin embargo, para concretar la contratación, debía enviar su certificado de antecedentes y su hoja de vida del conductor antes de las 14:00 horas.

Al no poder obtener los documentos de manera online, acudió a la oficina del Registro Civil ubicada en el sector de Club Hípico, en el recinto Núcleo Ochagavía, comuna de Pedro Aguirre Cerda. Sin embargo, al llegar, se encontró con que no había funcionarios atendiendo en los módulos y que cerca de 60 personas esperaban por realizar sus trámites.

Ante la situación, Calderón decidió grabar lo que ocurría con su teléfono celular. Según relató, llevaba cerca de una hora esperando y tenía el número 30, pero todavía no comenzaban a atender al primer usuario.

¿Qué ocurrió en la oficina del Registro Civil?

De acuerdo con los antecedentes que entregó, la explicación que circulaba entre las personas que estaban esperando era que los funcionarios se encontraban participando en la celebración de un matrimonio en una oficina contigua.

“Lo indignante es que perdí ese trabajo. Ahora tengo que meterme al Facebook y empezar a buscar trabajo”, relató Calderón, quien también cuestionó que nadie entregara explicaciones a las personas que aguardaban por atención.

El hombre agregó que, cuando el personal comenzó a regresar a sus puestos, ya habían pasado las 14:00 horas y varias personas se habían retirado molestas del lugar.

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