Alerta por aumento de estafas en compraventa de autos usados: Delincuentes hacen falsos depósitos o transferencias

29 oct. 2026 - 16:38 hrs.

¿Qué pasó?

El Registro Civil encendió las alertas por el aumento de estafas asociadas a la compraventa de vehículos usados. Según los antecedentes entregados, se contabilizaron 29 casos en 2024, 64 en 2025 y otros 53 en lo que va de 2026.

El director nacional del organismo, Omar Morales, explicó que el engaño suele comenzar antes de realizar el trámite, cuando el supuesto comprador asegura que transfirió el dinero, aunque los fondos no están realmente disponibles.

Registro Civil hizo un llamado a estar alerta

"Bueno, estamos muy preocupados y por eso hemos levantado esta alerta informando a nuestros usuarios respecto del trámite de transferencia de vehículos usados", señaló Morales, en conversación con Meganoticias Alerta.

La autoridad precisó que el Registro Civil verifica la identidad de compradores y vendedores, además de revisar que el vehículo cumpla con los requisitos legales. Sin embargo, aclaró que no le corresponde confirmar los pagos entre particulares.

"Nuestro rol no se relaciona con el tema económico, es decir, a nosotros no nos corresponde determinar si hubo un pago, cuánto fue. Ese no es nuestro rol", sostuvo.

Morales advirtió que algunas personas revisan sus cuentas y observan un saldo contable, creyendo que el dinero ya llegó. También indicó que los estafadores aprovechan los viernes y las vísperas de feriados para dificultar la comprobación de los fondos.

Recomendaciones

Si la víctima detecta el problema mientras permanece en la oficina, puede solicitar que se detenga el procedimiento. En cambio, si el trámite ya terminó y se emitió el certificado correspondiente, deberá denunciar los hechos ante la Fiscalía o las policías para iniciar una investigación.

Como medida preventiva, el director recomendó verificar que el dinero esté efectivamente disponible antes de firmar y no confiar únicamente en comprobantes o capturas de pantalla. "Esa es la única manera", enfatizó.

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