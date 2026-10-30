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Carabinero abatió a hombre que apuntó a policías durante fiscalización en Colina: Tenía orden de detención pendiente

¿Qué pasó?

En la mañana de este viernes, Carabineros confirmó que un funcionario de la institución abatió a un hombre en medio de una fiscalización en la comuna de Colina, Región Metropolitana.

Según los últimos antecedentes, todo inició por un control de identidad rutinario, en el que personal policial se acercó a un peatón. En ese momento, este extrajo de su vestimenta una pistola, con la que apuntó a los funcionarios.

Tenía orden de detención pendiente

Carabineros confirmó que, al ver en peligro su integridad física, uno de los efectivos policiales efectuó disparos a la persona y la abatió.

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Una vez que se encontraba en el suelo, el mismo personal comenzó a realizar las maniobras de reanimación correspondientes, pero más tarde falleció.

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La persona sería extranjera de nacionalidad colombiana y mantenía una orden de detención pendiente por robo con intimidación.

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