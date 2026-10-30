Tras salida de Luis Silva: Presidente Kast nombra a Josefina Soto como nueva subsecretaria de Justicia

30 oct. 2026 - 19:16 hrs.

¿Qué pasó?

A través de un comunicado, el Gobierno informó que el Presidente Kast nombró este viernes a Josefina Soto Larreátegui como nueva subsecretaria de Justicia, luego de la salida de Luis Silva.

El jefe de Estado aceptó la renuncia de Silva en medio de la polémica por la rebaja de condenas y luego de que publicara un video sin informar al ministro Fernando Rabat.

El perfil de la nueva subsecretaria

En el escrito, el Ejecutivo compartió parte de la trayectoria de Josefina Soto, mencionando que es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

En dicha casa de estudios fue ayudante, profesora auxiliar y también se desempeñó como docente de la cátedra de Derecho Administrativo entre 2006 y 2018.

"Fue directora del Área Municipal de la Fundación Jaime Guzmán; entre el año 2010 y 2011 fue coordinadora legal y administrativa del Ministerio de Hacienda; cargo que desempeñó entre 2018 y 2022, previamente entre 2011 y 2014 fue jefa de gabinete del Ministro de Energía", indicaron.

Tras mencionar otros de sus roles en el ámbito de las leyes y centros de estudio, el Gobierno destacó que "en 2015 obtuvo el premio '100 Mujeres Líderes' que otorgan Mujeres Empresarias y El Mercurio".

"Junto con darle la bienvenida a la nueva subsecretaria, el Gobierno agradece a Luis Alejandro Silva, por su trabajo y dedicacio?n durante este tiempo en la Subsecretaría de Justicia", añadió el comunicado.

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